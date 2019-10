Helena Sáez, sobre las personas con tartamudez: «No superan el 80% de las entrevistas de trabajo»

Con motivo del Día Internacional de la Tartamudez, que se celebra el 22 de octubre, la Fundación Española de la Tartamudez ha lanzado una campaña de sensibilización. En esta ocasión, lleva por lema «Revisa tus prejuicios» y gira en torno a la discriminación en el contexto laboral y a las dificultades añadidas a las que deben enfrentarse las personas con tartamudez

–¿Cuál es la situación laboral del colectivo? ¿La exclusión y el difícil acceso a un puesto es la tónica general?

–Las personas con tartamudez no superan el 80% de las entrevistas de trabajo, esto no quiere decir que finalmente en todos los casos no acaben encontrando un puesto laboral, quiere decir que tendrán que pasar muchas más entrevistas, más decepciones, demostrar su valía de una manera excepcional, y que aún así muchas veces lo único que será evaluado por parte del entrevistador será la falta de fluidez como algo inaceptable ciñéndose a viejos prejuicios sin ninguna base, en muchos casos incluso aunque se esté optando a un trabajo muy por debajo de su cualificación.

–¿Es el entorno en el que experimentan una mayor discriminación?

–Sin lugar a dudas así es, es además un atentando contra uno de los más fundamentales

derechos de las personas. Además, no se puede reclamar que todo el mundo entienda en otros ámbitos lo que es la tartamudez, pero en el caso del entorno laboral es imposible llegar a desarrollar una vida plena si no tienes garantizado que podrás valerte por ti mismo.

–¿Cuáles son los principales motivos de rechazo de cara a contratar a una persona con tartamudez?

–Hay un temor a que no se dé buena imagen, a no dar la talla. El temor siempre viene del desconocimiento. Es necesario hacer examen de conciencia y romper con los prejuicios. Si vas a rechazarlo, al menos que sea desde el conocimiento, estás jugando con el futuro de una persona.

–¿El foco en el que se centra esa exclusión está también presente en la promoción y en el acceso a los procesos de selección?

–En muchos casos se acepta a la persona con tartamudez, pero para tenerla siempre en la «sombra», sin posibilidad ninguna de ascender o desempeñar puestos de responsabilidad por mucha que sea su valía. En muchos casos el problema pueden ser los compañeros de trabajo, quienes no lo aceptan.

–¿Existe una tendencia entre los contratadores a encasillar a las personas con tartamudez en algún tipo de trabajo concreto?

–En trabajos que no sean de cara al público, que no haya que interactuar mucho con otras personas, que no requieran una inmediatez en la comunicación verbal. Lo que condena a la persona, independientemente de cual sea su personalidad y expectativas vitales, a trabajar en ambientes solitarios y aislados.

–¿En qué se centra la campaña para luchar contra la discriminación laboral de estas personas?

–Queremos visibilizar una realidad que todo el mundo conoce pero de la que no se habla. Dejar claro de una vez que la tartamudez no impide desarrollar ningún puesto de trabajo a priori, que solo se trata de una forma diferente de comunicación, no una imposibilidad, que esa comunicación depende también del interlocutor, que es en muchos casos quien se pone nervioso y no sabe cómo actuar y que las personas con tartamudez contamos con ese hándicap añadido que es nuestra responsabilidad aceptar que no nos lo pongan más difícil.

–¿En qué va a consistir?

–Comenzó hace semanas con una propuesta abierta a las personas, con tartamudez o sin ella, para que nos enviaran una reflexión, ya sea desde la experiencia personal, profesional etc. Esa especie de viral la titulamos «Enmarcando la tartamudez», ya que a cada una de ellas le hemos dado un formato gráfico y hemos inundado las redes con ellas. También estrenamos el video que es la base de toda la campaña «Revisa tus prejucicios», en el que queremos contar una historia de superación y de personas que están dispuestas a dar una oportunidad al talento más allá de tardar un poco más de tiempo en decir las cosas. Además este año se iluminarán de color naranja las Fuentes del Paseo de Gràcia, las de Rambla Cataluña, las Fuentes Gemelas (Fonts Bessones), la Fuente de Diana i Jardinets de Gràcia.