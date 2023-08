Heridas también

Los agresores son hombres normales, “ni borrachos ni monstruos", dice el experto en violencia de género Miguel Lorente. Lo dice para que entendamos que no es esta una tragedia fruto de enfermedades mentales perceptibles. Que los perfiles de los maltratadores y asesinos de mujeres son muy diversos, y que cualquier vecino que nos da los buenos días con una amplia sonrisa puede estar pensando en cómo acabar con su pareja o su expareja. Más aún se enfurecen estos tipos con la mujer que corta la situación y pide el divorcio o denuncia o se va de casa. Esas son las que más peligro tienen de ser fulminadas por estos sociópatas que no van a aceptar que ella ya no es suya y que, además, lo ha hecho público. A ocho han matado este julio. Tres eran muy jóvenes y cuatro niños han quedado huérfanos. Ahora ellos se suicidan menos. Con cierto retroceso en la lucha contra este terror por el negacionismo ignorante o la desvalorización de la lacra, creen que el castigo no será tan grande y que los suyos acabarán comprendiendo su acción homicida. ¿Cómo es posible que con 32 mujeres asesinadas hasta ahora este año haya prójimos que le quiten importancia? ¿Les parecen pocas? Y no, no es violencia intrafamiliar, como dicen algunos negadores, es purita violencia patriarcal de un sistema que hiere a las mujeres desde que nacemos. Porque está hecho a medida de los hombres en guerra y su fuerza física, que no inteligencia, y se instala desde la cuna en niñas y niños. Nosotras, patriarcales también, hemos sufrido desde el nacimiento discriminación, maltrato y abusos que nos han ido rompiendo el corazón. A mi edad, y sin que ningún hombre me haya puesto la mano agresiva encima, sigo luchando por suavizar mis cicatrices y que jamás el rencor me pueda. Por eso suplico a los hombres solidarios a que sigan o se unan a nosotras. Los que se aferran a privilegios indignos están destrozando el mundo.