La Hermandad de Nuestra Señora de la Asunción de Cantillana de Sevilla, en San Pedro

Hoy, como todos los miércoles, estaba previsto que el Papa Francisco estuviera presente en la Audiencia General pero la de hoy hubiera sido diferente al estar celebrándose el Jubileo. Las hermandades y cofradías han recibido la noticia de que el estaba ingresado y que se cancelaba la audiencia.

Los miembros de La Hermandad de Nuestra Señora de la Asunción de Cantillana de Sevilla tenían hoy la ilusión de ver al Papa en la Audiencia General. José Antonio, el presidente de la comunidad, el lunes les avisó que no lo verían porque estaba ingresado. Asunción, Pastori y Lola: “Venimos de Castillana, de un pueblo de Sevilla, llegamos a Roma ayer. Venimos con nuestra hermandad de la Asunción y venimos en peregrinación por el 75 aniversario del dogma y por el año jubilar a ganar el Jubileo. Venimos con nuestro Sin Pecado, con la junta de gobierno. Somos un grupo de 50 personas y más adelante se unirán otras. Somos casi 200 peregrinos”, afirma Lola. “Vamos a tener esta tarde misa aquí en la Basílica de San Pedro, también tenemos un rosario. A las 13.30 recogemos el Sin Pecado aquí cerca en la iglesia de la Via de la Conciliazione”. Pastori comenta: “Hoy teníamos la audiencia con el Papa con nuestra hermandad y la hemos tenido que cancelar. Nuestro Presidente José Antonio nos informó que no lo veríamos. La cancelación llegó el lunes y quieren enviar un mensaje al Papa: “Le pedimos a la Virgen de la Asunción para su pronta recuperación”.

Otro grupo viene de La Coruña. Margarita, Josefa, Eloísa y Cristina llegaron a Roma el domingo, organizaron el viaje a Roma con una agencia de viajes. “ La idea del viaje es conocer la ciudad y asistir a la Audiencia del Papa”. Josefa añade: “La intención de hoy es hacer el Jubileo”. Ayer cruzaron la Puerta Santa y asistieron a una misa en una de las capillas ubicadas al lado de donde se encuentran enterrados los papas con el obispo de su diócesis. “Estuvimos debajo del valdaquino de San Pedro. Hicimos una buena misa porque nos la ofreció Don Fernando García, el obispo de Mondoñedo”.

Emilio, Inma , Pilar y Antonio forman parte del grupo de españoles de la Diócesis de Valencia que están en peregrinación diocesana en Roma para ganar el Jubileo Diocesano. Mañana esperan reunirse con el arzobispo de Valencia para pasar por la puerta Santa de San Pedro. Esta tarde entrarán por la Puerta Santa de la Basílica de San Juan de Letrán. “Vamos a hacer las cuatro basílicas. Ayer visitamos la Iglesia de los Españoles (Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat). Pasarán también por la Puerta Santa de Santa María Mayor, la Basílica de San Pedro y San Pablo Extramuros.

Hoy tenían previsto asistir a la audiencia general del Papa : “Antes de venir ya sabíamos que hoy nos daban Vacaciones. Tenemos la última eucaristía el domingo y después de tomarla regresaremos a España”.