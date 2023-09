Un hombre es detenido por violar a la hija de su pareja en Palma

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de 48 años y nacionalidad ecuatoriana, por violar a la hija de su pareja tras salir de una discoteca. Los investigadores sospechan que la víctima fue drogada por el hombre mientras se encontraban en la discoteca, aunque es una hipótesis que todavía está por confirmar, han indicado a Europa Press fuentes cercanas al operativo.

Los hechos tuvieron lugar este viernes, cuando el hombre se fue con la hija de su pareja de compras y, posteriormente, acudieron a una discoteca, en la que empezaron a consumir varias bebidas hasta que ella empieza a encontrarse mal y se va al baño, dejándole el vaso al presunto violador. Al volver del baño, la chica empezó a encontrarse cada vez peor, hasta sentirse aturdida y perder la noción de dónde se encontraba. Al recuperarla, se dio cuenta de que está en la cama del domicilio del hombre tras haber sido violada.

A continuación, la víctima acudió a un reconocimiento médico que acreditó que había sido agredida sexualmente e interpuso la denuncia en la Jefatura Superior de Policía, iniciándose el protocolo. Finalmente, agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) iniciaron la investigación y localizaron al sospechoso en su domicilio, al que han detenido por un delito de agresión sexual.

Otro varón ha sido arrestado por agredir sexualmente a un joven en Palma

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de origen indio, por agredir sexualmente a una joven en Palma, inmovilizándola con los brazos y besándola insistentemente en la mejilla. Los hechos se produjeron el pasado 14 de agosto, cuando la joven cogió un autobús en un pueblo de la “parte foránea” de Palma, como se denominan a las zonas de carácter más rural, en el que también se subió el hombre, sentándose ambos al lado.

Durante el trayecto, el hombre no paraba de hablar en su idioma, mientras que la chica no le dio conversación. Además, el hombre hizo amago de bajarse en una parada, pero finalmente no lo hizo hasta que la joven se bajó en las avenidas, situándose la chica detrás de él mientras caminaban y comprobando como éste no paraba de girarse y mirarla constantemente.

Ante la situación, la chica, asustada, llamó a sus amigos en Palma y se dirigió a la casa de uno de ellos, que se encuentra en las proximidades, siendo seguida en todo momento por el hombre.

Al llegar al edificio, la chica se comunicó con su amigo para que le abriera y, en ese momento, el hombre se abalanzó sobre ella, abrazándola con fuerza y dejando a la víctima completamente inmovilizada y sujeta, dada la corpulencia del hombre. Una vez inmovilizada, el hombre empezó a besar de manera reiterada e insistente a la chica por la mejilla sin que ésta se pudiera mover, mientras ella intentaba zafarse del supuesto agresor sin poder lograrlo.

De pronto, se abrió el portal y la chica aprovechó para empujar fuertemente al agresor, consiguiendo separarse de él y acceder al interior, quedándose el hombre fuera riéndose. La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación, llevando a cabo gestiones para poder identificar al hombre y esclarecer los hechos.

Las pesquisas dieron su fruto y los agentes comprobaron que el investigado utilizaba una tarjeta de transporte a nombre de otra persona y que no tenía domicilio conocido, por lo que se estableció un operativo para su localización. Finalmente, el pasado miércoles los agentes localizaron al presunto autor en la plaza de España de Palma, procediendo a su detención como presunto autor de un delito de agresión sexual.

Dos detenidos por agredir sexualmente a una joven en un local de ocio de Mislata (Valencia)

Otro crimen relacionado con la violencia sexual ha tenido lugar en Mislata, una localidad de la provincia de Valencia de 43.000 habitantes. La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por presuntamente agredir sexualmente a una joven de 19 años en un establecimiento de ocio de Mislata (Valencia), han confirmado a Europa Press fuentes policiales. Los hechos han ocurrido este pasado jueves 31 de agosto en un local de ocio de esta localidad valenciana, donde los dos hombres, uno de ellos de 31 años, la edad del otro presunto agresor no ha sido precisada, realizaron tocamientos a la joven, de 19 años.

Por este motivo, agentes de la Policía Nacional han detenido a los dos varones, de nacionalidad francesa, como presuntos autores de un delito de agresión sexual, han detallado las mismas fuentes. Los hechos ocurrieron durante una fiesta 'after party' tras la celebración de la Tomatina en Buñol ese mismo día por la mañana, ha informado el diario local 'Las Provincias'. La víctima sufrió la agresión sexual en los cuartos de baño de la sala. La joven denunció que uno de los individuos, disfrazados de 'cowboy', la manoseó y le introdujo un dedo en sus partes íntimas.