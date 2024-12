Igualdad afirma que la "inmensa mayoría" de centros de violencia sexual abrirán este mes

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha informado de que la "inmensa mayoría" de los centros de atención de víctimas de violencia sexual de las comunidades y ciudades autónomas estarán abiertos a fecha 31 de diciembre, como mandata la Unión Europea.

Antes de la celebración de la Conferencia Sectorial de Igualdad, este lunes, la ministra ha señalado que serán "mínimos" los centros que no echarán a andar este año y que, en todo caso, los que no puedan hacerlo entrarán en el margen del 5 % de incumplimiento que permite la UE para los proyectos financiados con los fondos Next Generation,

Redondo ha reconocido que las comunidades autónomas han hecho "grandes esfuerzos" para cumplir con el hito de disponer al menos de un centro de crisis 24 horas para la atención de las violencias sexuales en cada provincia antes de que termine el año.

"Confío en que después de la reunión de hoy prácticamente la totalidad de los centros estén listos, dispuestos para su apertura. (...) Nuestra insistencia ha dado resultados y espero que podamos identificar concretamente cuáles son los que se van a ver en grandísimas dificultades, pero en todo caso son mínimos y vamos a poder decir que estamos en disposición de cumplir con el hito de la Unión Europea", ha precisado.

La titular de Igualdad ha explicado que aún existe un margen para la justificación de este gasto de los fondos Next Generation, pues se trata del séptimo desembolso y se acaba de producir el quinto.

En el caso concreto de Valencia, Redondo ha subrayado que entiende las "dificultades especiales" para la apertura del centro debido a las consecuencias de la dana, y que el Ministerio va a ser todo lo "flexible" que pueda.

Las comunidades autónomas, que tienen las competencias de estos servicios de atención ante violencias sexuales, recibieron las primeras transferencias del Ministerio de Igualdad para su puesta en marcha en el año 2021. La ley de garantía integral de la libertad sexual establece la existencia de estos centros para el "apoyo y asistencia en situaciones de crisis para víctimas, familiares y personas del entorno", de forma telefónica y presencial, las 24 horas del día y los 365 días del año.

Su financiación ha procedido de los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE, pero la puesta en marcha de este servicio se ha ido dilatando en el tiempo. En un primer momento, se proyectaron para 2023, pero España tuvo que solicitar a la UE una adenda al Plan de Recuperación para retrasar su activación hasta el último día de 2024.

En otro orden, la ministra de Igualdad ha avanzado que la Conferencia Sectorial de este lunes también acordará la armonización de los procedimientos de acreditación de víctimas de violencias sexuales.

Para ello, se creará un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para la homologación y unificación de procedimientos y requisitos para el cumplimiento de esa acreditación de la condición de víctima, informa Efe.