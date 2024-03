Las infecciones de transmisión sexual se duplicaron en Europa en 2022

El número de infecciones de transmisión sexual (ITS) notificados en Europa durante el año 2022 experimentó un "preocupante aumento" en comparación con el año anterior. En concreto, se notificaron un 48% de casos de gonorrea, un 34% más de sífilis y un 16% de clamidia, según revela el informe epidemiológico anual sobre ITS de 2022 publicado por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

En 2022 se diagnosticaron 70.881 casos de gonorrea en 18 países de la Unión Europea (UE), con una incidencia de 18 casos por cada 100.000 habitantes. Estas cifras suponen un incremento del 60% con respecto a 2018. Además, las tasas de infección más altas se presentaron en jóvenes de 20 a 24 años y en hombres homosexuales, que representaron el 60% de los casos detectados.

"En los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres hemos visto un aumento gradual de muchas ITS en la última década. Aunque en las mujeres y en los hombres que se infectan a través de la transmisión heterosexual ha habido algunos aumentos antes, realmente el mayor incremento es el que hemos visto en el último año, sobre todo en la trasmisión de gonorrea", ha declarado la experta principal en ITS del ECDC, Lina Nerlander, según recoge Ep.

España ocupa el cuarto puesto en el ranking de países con mayor incremento de casos de gonorrea, con un 48%, por detras de Irlanda, (75%) Luxemburgo (74%) y Dinamarca (70%). Todos ellos están por encima de la media de la UE.

Con respecto a los casos diagnosticados de sífilis, el informe revela que, en 2022, se detectaron 35.391 casos en 29 países de la UE, con una tasa de incidencia de 8 casos por cada 100.000 habitantes, representando así un aumento del 41% con respecto a 2018. Asimismo, las tasas de detección son ocho veces mayores en hombres que en mujeres, sobre todo entre los 25 y los 34 años. El 74% de los casos detectados son en hombres homosexuales.

Nuestro país tambien se encuentra entre los países con tasas más altas de sífilis, con 17 casos por cada 100.000 habitantes- el mismo número que Irlanda, precedido por Malta (24 casos por cada 100.000) y seguido de Dinamarca (11 casos por cada 100.000 habitantes).

Respeto a la clamidia, en 2022 se nitificaron 216.508 casos en el conjunto de "los 27", con una tasa de incidencia de 88 casos por cada 100.000 habitantes. Las tasas más altas se presentan en mujeres de entre 20 y 24 años, con un aumento del 18% en este grupo con respecto al año anterior.

En esta ITS, España presenta unas cifras bajas con respecto a los demás países, con 63 casos por cada 100.000. Donde se detectaron más casos en 2022 fue en Dinamarca (709 por cada 100.000), Noruega (539 por cada 100.000) e Islandia (492 por cada 100.000)

Por último, tanto la incidencia de linfogranuloma venéreo (LGV) como la de sífilis congénita (causada por transmisión de la madre al feto) también aumentáron sustancialmente.

Más pruebas, más educación sexual

Estas tendencias subrayan la "urgente necesidad de actuar de inmediato" para prevenir nuevas transmisiones y mitigar el impacto de las ITS en la salud pública. Así, desde el ECDC han insistido en la necesidad de fomentar "una mayor concienciación sobre la transmisión de las ITS", así como de "mejorar la prevención, el acceso a las pruebas y el tratamiento eficaz para hacer frente a este reto de salud pública". En este contexto, la directora del ECDC, Andrea Ammon, ha expresado su "profunda preocupación", afirmando que "abordar el aumento sustancial de los casos de ITS exige atención urgente y esfuerzos concertados".

"Las pruebas, el tratamiento y la prevención constituyen el núcleo de cualquier estrategia a largo plazo. Debemos dar prioridad a la educación sexual, ampliar el acceso a los servicios de pruebas y tratamiento, y combatir el estigma asociado a las ITS. Las iniciativas de educación y concienciación son vitales para capacitar a las personas para que tomen decisiones informadas sobre su salud sexual", ha declarado durante la rueda de prensa.

Asimismo, ha instado a todos los ciudadanos "a que tomen medidas proactivas para protegerse a sí mismos y a los demás, como el uso de preservativos, la realización de pruebas antes o después de mantener relaciones sexuales sin protección y la búsqueda inmediata de tratamiento si sospechan que tienen una infección", así como a los profesionales sanitarios a que "entablen un diálogo abierto con los pacientes y les informen sobre las medidas preventivas".

Investigación especial

Como parte de las medidas para atajar esta situación, la directora del ECDC ha avanzado que, durante este año, se pondrá en marcha un programa para "conocer mejor las políticas y prácticas vigentes en los Estados miembros, con el fin de tener una mejor visión de la situación en esta región y ver en qué países es necesario mejorar los esfuerzos existentes". Además, desde el ECDC han empezado una investigación especial y han solicitado a los estados miembros que presenten datos anticipados para 2023.