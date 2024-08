"La investigación es uno de los motores de la sociedad"

La universidad ha sido, desde sus inicios, un importante faro de progreso para la sociedad. Su actividad se ha basado, tradicionalmente, en tres pilares básicos: la docencia, el servicio a la comunidad y la investigación. Si bien este último se ha visto afectado en las últimas décadas por diferentes factores coyunturales (crisis económicas, intereses políticos, etc.) también es cierto que sin la investigación no hay avance posible. LA RAZÓN habla con Coral Barbas, catedrática de Química Analítica de la Universidad CEU San Pablo y coordinadora de Universidades CEU sobre la importancia de la investigación y la promoción de los programas de doctorado.

La investigación es uno de los pilares fundamentales de las universidades CEU. ¿Qué acciones se están llevando a cabo para afianzar su relevancia?

Hay un «Plan Estratégico de Investigación» que incluye numerosas medidas, como el apoyo a los investigadores mediante formación, recursos para solicitar fondos competitivos, becarios predoctorales y proyectos precompetitivos, entre otros.

¿Cuántos grupos y proyectos de investigación hay activos en la actualidad?

Actualmente contamos con 128 grupos de investigación reconocidos, trece centros e institutos y más de veinte cátedras de investigación. Los grupos se desarrollan en torno a los principales campos del conocimiento. Los más destacados son; salud; sanidad animal y veterinaria; desarrollo agrícola y ganadero; arquitectura; ingeniería; baterías, energía y fiscalidad; periodismo, medios de comunicación y digitales, desinformación; educación y familia; humanismo, historia y literatura; economía, empresa y sociología; derecho, colectivos vulnerables, estudios europeos y democracia.

¿Qué porcentaje de estudiantes apuestan por la investigación al terminar su formación?

Suele ser un porcentaje pequeño, porque solamente los expedientes más altos reciben las becas necesarias para hacer el doctorado e iniciar esa carrera investigadora. Algunos grupos disponen de contratos predoctorales y, en ese caso, la nota no es tan relevante y se puede seleccionar a estudiantes motivados. No es una vida fácil, no tiene una recompensa económica rápida, pero es apasionante, porque con tus capacidades afrontas retos, resuelves problemas, trabajas en equipo y podrías llegar a lograr producir un impacto en la sociedad. Nosotros creemos en la investigación y en la necesidad de incentivarla. Por este motivo, hace diez años pusimos en marcha la CEU Escuela Internacional de Doctorado, que hoy cuenta con más de 500 investigadores en formación en los siete programas que abarcan distintas áreas tanto científicas como humanísticas, mientras que los alumnos de grado son más de 20.000.

¿Apuestan los gobiernos por aumentar la inversión en investigación?

Se habla más de lo que se hace. Hay apuestas puntuales, como la situación de la COVID, que demuestran que cuando se destinan los recursos necesarios se puede avanzar con rapidez, pero no hay suficiente conciencia social como para que se considere prioritaria esa inversión. Sin embargo, nuestra calidad de vida depende de ello. La investigación impulsa el conocimiento y la innovación, es un motor esencial para el desarrollo económico y social, así como para el avance y la competitividad de los países. Se debería dar más valor a la idea de que los países que invierten más en investigación generan empleos de calidad y riqueza, pero son inversiones de medio plazo y, en general, se buscan resultados más rápidos. Incrementar la financiación y el apoyo a la investigación permitirá atraer y retener talento, fomentar colaboraciones internacionales y garantizar que España se mantenga a la vanguardia del progreso científico y tecnológico.

¿Qué importancia tienen las alianzas con empresas privadas para estimular y fomentar nuevos proyectos?

Son muy importantes, porque representan la verdadera investigación aplicada. El investigador no tiene que inventar un problema a resolver, lo tiene delante, es real y solo tiene que trabajar para afrontarlo. Pero en nuestro país hay todavía poca cultura de trabajo conjunto por ambas partes. Es importante destacar que conseguir que los resultados de la investigación lleguen a la sociedad supone contar con las empresas. En las universidades se realiza investigación básica, pero llega un punto en el que hace falta inversión para dar el salto a la sociedad y esa inversión viene de parte de las empresas. En nuestras universidades estamos haciendo un gran esfuerzo por esta aproximación creando cátedras universidad-empresa, aulas de empresa, y otros proyectos de desarrollo.

¿Qué papel juega el proceso de internacionalización que está viviendo actualmente la investigación?

Es un factor crucial para fomentar la colaboración global, poder acceder a recursos avanzados y mejorar la calidad científica. Permite a los investigadores trabajar con colegas de todo el mundo, enriqueciendo los proyectos al aportarse diversas perspectivas y puntos de vista, así como nuevas formas de abordar los proyectos. Asimismo, facilita la difusión del conocimiento en revistas y conferencias internacionales, aumentando la visibilidad y el impacto de los resultados en la comunidad científica.

La formación y movilidad de investigadores y estudiantes también se benefician, promoviendo el intercambio de ideas y el desarrollo profesional. Es, por tanto, vital para avanzar en el conocimiento científico y poder dar respuesta a los problemas globales, formando a investigadores competentes y competitivos a nivel mundial.

La investigación como lema para toda una vida

Coral Barbas es coordinadora de las Universidades CEU de Madrid, Valencia, Barcelona y Sevilla. Es catedrática de Química Analítica de la Universidad CEU San Pablo (Madrid), directora del Centro de Excelencia de Metabolómica y Bioanálisis (CEMBIO) y directora de la CEU Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO). Barbas se encuentra en la Lista del 2% de los mejores científicos del mundo, de la Universidad de Stanford.