Una joven gana 9.000 euros al mes trabajando cinco horas: "Sé que no es para todos”

Los jóvenes intentan labrarse un futuro. Algunos lo hacen por el camino más tradicional, acabando sus estudios obligatorios y acudiendo a la universidad para estudiar la carrera con la que habían soñado desde pequeños o la que la nota les permita. Otros optan por la formación profesional y un tercer grupo opta por una vía mucho más alternativa, aunque en ocasiones más directa, ya sea emprendiendo o trabajando directamente en la empresa de algún tercero.

A veces los padres se llevan las manos a la cabeza cuando los hijos varían la ruta de lo que ellos tenían pensado. Sin embargo, muchas veces es un éxito y su futuro pasa a ser mucho mejor que si hubieran decidido seguir estudiando. El mejor ejemplo de ello es Charlotte Bosanquet, que a sus 21 años gana aproximadamente 9.000 euros mensuales trabajando únicamente cinco horas diarias gracias a la empresa que ha fundado en Australia.

¿De qué trabaja esta joven?

La empresa que ha fundado, que da empleo a otras nueve personas y en la que ella misma trabaja es de limpieza. Care Cleaning Agency, como se llama su empresa, está especializada principalmente en la limpieza de hogares y espacios cerrados, pero no se queda ahí, sino que trabaja en los sitios de extrema dificultad como aquellos con montañas de basura, escombros acumulados y zonas especialmente sucias. Además, colabora con aquellos que más lo necesitan.

Explica que es un trabajo duro, pero muy digno: "Convertir un sitio inhabitable en un hogar limpio y digno me llena mucho más que cualquier otro empleo que haya tenido". Recalca que no es sencillo, pero que ella lo disfruta: “Es más difícil que ir a la universidad a tiempo completo, al menos para mí. Al final, limpiar da más dinero que trabajar de 9 a 5. Sé que no es para todos, y no todos quieren fregar baños, pero lo encuentro muy gratificante”.

"Cuanto más sucio, mejor"

Esta empresa está especializada en lugares especialmente sucios, lo que le hizo recibir multitud de solicitudes desde que empezó a rodar. En algunos de sus vídeos en TikTok, donde suma 240.000 seguidores, muestra como realizan la actividad, siempre a mano. Además, en su web ofrecen hasta seis tipos de servicios distintos. En los vídeos se aprecia como toda la limpieza, aunque ayudada por los instrumentos es a mano: "Nunca he trabajado tan duro, pero también nunca me ha ido tan bien".

Cuanto más sucio esté el lugar, mayores beneficios le reporta así que lo tiene muy claro: "Siempre digo que cuanto más sucio, mejor". Tradicionalmente se ha juzgado mucho trabajar en la limpieza, pero ante ello también responde con contundencia: "Hay que tener cuidado al juzgar. Hay muchas razones por las que algunas personas terminan en un hogar caracterizado por el acaparamiento.La salud mental juega un papel importante, y es importante recordarlo". Su historia es el mejor ejemplo de que no todo el mundo llega al éxito y a la felicidad por el mismo camino.