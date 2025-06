Un jubilado tiene que volver a trabajar por culpa del gasto de sus okupas: “Es injusto”

La okupación es un fenómeno que está generando problemas en toda España. Muchos casos generan violencia física, como el de Eloísa y su marido, que fueron recibidos con palos, cadenas y motosierras. Eloísa, que está embarazada de 8 semanas, sufrió varios golpes, que le dejó el cuerpo amoratado. Su testimonio fue desgarrador: "Si tardan 30 segundos más nos matan", explicó entre lágrimas. Es uno de los casos más críticos, pero no una excepción.

Las Islas Baleares es uno de los puntos con más casos en las últimas semanas, incluso con okupaciones masivas, aunque en este caso no se vio afectado ningún pequeño propietario puesto que los okupas se asentaron en un club de tenis que es propiedad de un hotel. Una de las okupas se defendía: "Hay personas que han dado problemas y ha tenido que venir la policía, perola mayoría somos gente normal, tranquila, trabajadores o personas enfermas como yo".

A diferencia del primero, en este caso ninguna persona física veía afectado su día a día por la okupación, algo que le ha sucedido, en este caso en Mallorca, a Federico Álvarez, un jubilado de 78 años. Después de trabajar toda su vida en los hospitales de Son Dureta y Manacor, se ha encontrado con un grave contratiempo durante su jubilación, revelada por 'Menorca-Es diari'. Lo que iba a ser una ayuda para disfrutar su jubilación se ha convertido en una pesadilla.

Un hematólogo en apuros

Federico recibió una vivienda como herencia de sus padres, pero se encontró con que el pasado mes de julio fue okupada. Cuando está cerca de cumplirse un año, el jubilado sigue esperando el juicio. En lo que llega ese momento, vive un auténtico infierno: "La cabeza no para de darme vueltas y cuando consigo dormirme, me suena el despertador". El problema que le complica la existencia, además de no poder disfrutar de su casa, es tener que afrontar el pago de las facturas de los suministros a los okupas.

Unas facturas desorbitadas

La factura del primer trimestre, revelada por el medio local, es completamente impactante. En el primer trimestre de este 2025, Federico Álvarez tuvo que pagar de 1.350 euros en la del agua, unas 45 veces más lo que él acostumbraba a pagar. Antes de la okupación pagaba el mínimo, que eran 30 euros trimestrales. Con la llegada de los okupas ya creció durante los primeros trimestres, situándose en 154 y 215 euros, pero en la última se disparó.

La dramática situación ha llevado al límite a Federico: "Es inaceptable, he tenido que volver a trabajar porque no sé cómo va a terminar esto". No puede cortar los suministros porque se podría considerar delito de coacciones. Únicamente está permitido hacerlo sin represalias en Barcelona tras el acuerdo de unificación de criterios de los jueces de las secciones penales de la Audiencia de Barcelona.

Aunque no se conoce el motivo, se está usando una cantidad de agua excesiva: "Si todo sigue así, el municipio de Sant Lluís se quedará sin agua y yo con los bolsillos vacíos". Se puso en contacto con el Ayuntamiento y con el gerente de Aigües Sant Lluís por "hiperconsumo irresponsable de agua por quienes okupan ilegalmente el apartamento", recibiendo solo respuesta del segundo.

Se niega a pagar a los okupas

Algunos casos se resuelven porque los okupas se marchan de forma voluntaria a cambio de una cantidad económica acordada. Sin embargo, él se niega: "No voy a pagar por echarlos de mi propia casa, me niego. Yo confío en los jueces, aunque hay muchas denuncias y están saturados". Mientras el caso está en manos de su abogado, Federico está resignado: "Es injusto que no podamos hacer nada por recuperar la casa que mi padre sudó para poder dejar a sus hijos".

Más allá de explicar su situación, quiso mostrar su descontento con la clase política durante su entrevista en el mencionado medio local: "No hacen nada para remediarlo, a diferencia de otros países". Concluyó con un mensaje claro y conciso: "Tengo los oídos llenos de escuchar a ciertos políticos decir que están para mejorar la vida de las personas y no lo hacen. Esto es una pesadumbre".