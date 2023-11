El juicio contra el clan de “los Charlines” por blanqueo queda visto para sentencia

El juicio contra el clan de «los Charlines» que arrancó el pasado mes de septiembre en la Audiencia Nacional ha quedado visto para sentencia este miércoles entre las lágrimas de Josefa Charlín Pomares, la primogénita del patriarca del clan, que pidió "disculpas a la Sala" durante su turno de última palabra. A pesar de que parte de los acusados decidieron guardar silencio en la última sesión de la vista oral, entre otros la propia hija de Josefa, algunos han aprovechado para desmarcarse una vez más del presunto blanqueo de capitales derivado del tráfico de drogas que la Fiscalía atribuye a esta familia cuya residencia se sitúa en el municipio gallego de Villanueva de Arosa.

Uno de los acusados de integrar el clan familiar, Melchor Charlín Pomares, ha negado las acusaciones por venta de drogas y lavado de dinero. "Me remito a decir que lo que declaré es cierto. Yo nunca he lavado dinero ni nada, porque nunca he tenido dinero, las cosas como son", ha defendido Melchor, uno de los miembros de esta familia gallega acusada de actuar al estilo de la mafia siciliana. Melchor Charlín estuvo huido de la justicia durante siete años en los que estuvo en Sudamérica y Marruecos, país que lo extraditó. Posteriormente, Melchor fue condenado por narcotráfico y blanqueo e ingresó en la prisión de A Lama tras ser uno de los 13 detenidos en 2010 en la Operación Repesca.

Entre hijos, nietos y presuntos testaferros del clan familiar acusados de delitos de blanqueo, en total diez personas se han sentado en el banquillo de la Audiencia Nacional en un juicio que comenzó en septiembre. Por su parte, Óscar Felipe Charlín Pomares ha sostenido que no hay indicios que demuestren que haya "puesto dinero para blanquear". "Lo único que he hecho ha sido trabajar", ha apostillado Óscar Felipe Charlín Pomares, otro de los miembros del clan que en 2003 resultó condenado por blanqueo de dinero. Posteriormente, en 2010, Óscar Felipe Charlín fue otro de los 13 arrestados en la Operación Repesca.

La Fiscalía sostiene que como consecuencia de la actividad del narcotráfico "los acusados integrantes del clan familiar de ‘los Charlines’ se han venido enriqueciendo con la venta de sustancias estupefacientes". El Ministerio Público añade que "con la finalidad de ocultar el importante patrimonio ilícitamente obtenido crearon todo un entramado de personas, sociedades y otras formas jurídicas interpuestas que obedecían a la finalidad de evitar que el producto de esa actividad ilícita llegara a figurar en algún momento a su nombre". Los miembros del clan de "los Charlines" han reiterado su inocencia y han vuelto a negar las acusaciones por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.