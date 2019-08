La OCU advierte: no todos los antimosquitos son eficaces

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advirtió hoy de que "las pulseras repelentes y los aparatos ultrasonidos no son productos eficaces contra los mosquitos". Asimismo, afirma que, aunque los efectos de las lociones repelentes están demostrados, su eficacia depende del principio activo y su concentración.

La OCU indica en una nota que los mosquitos detectan a los usuarios por el dióxido de carbono (CO2) exhalado al respirar y por el calor corporal. Por eso, prefieren a las personas con un ritmo metabólico elevado y con un cuerpo más grande y grueso. Además, les atraen sustancias de la piel como el ácido láctico, el ácido úrico y el amoniaco.

Estos insectos rara vez se mueven en un radio de más de 300 metros de su lugar de nacimiento. Por eso, la organización informa de algunas medidas de prevención que pueden ser útiles para evitar el nacimiento, la picadura o la entrada al hogar de estos insectos. Volcar cualquier objeto con agua estancada que pueda contener sus huevos, como un cubo o una maceta vacía; usar mosquiteras en casa y, en zonas de riesgo, vestir con manga y pantalón largo son algunas de estas recomendaciones.

LOCIONES REPELENTES

Por otro lado, la OCU afirma que las lociones repelentes que se aplican en la piel y se comercializan en forma de espray, barra o gel no repelen a los mosquitos, sino que más bien los confunden. Una vez que estos insectos han localizado a la persona y se acercan, los repelentes bloquean/saturan sus receptores olfativos haciendo al individuo prácticamente invisible.

Asimismo, recomienda esperar 30 minutos antes de aplicar la loción o espray repelente si previamente se puso un protector solar. Además, no se debe aplicar nunca repelente en las manos de los más pequeños.

La organización asegura que, aunque los efectos de estos repelentes están demostrados por muchos estudios, su eficacia depende del principio activo y su concentración. DEET (N,N-dietil-m-toluamida) y la Icaridina son los más eficaces, seguidos del Citriodiol o PMD. El IR 3535 (Butilacetilaminopropionato de etilo) y los aceites esenciales (geraniol, aceite de lavandin, lavanda) son los menos eficaces, aunque también son los menos tóxicos.

Asimismo, la OCU afirma que, ante la sospecha de que los mosquitos hayan entrado en el hogar, no quedará más remedio que utilizar algún tipo de insecticida. No obstante, recomienda no abusar de ellos, ya que a largo plazo sus principios activos (las piretrinas) podrían resultar tóxicos. Por eso, en el caso de los aerosoles, la organización recomienda ventilar la habitación pasados unos minutos desde su aplicación, y en el caso de los enchufes, quitarlos de día.

Por último, la OCU asegura que "las pulseras repelentes y los aparatos ultrasonidos no son métodos eficaces contra los mosquitos". El repelente de estas pulseras está impregnado sobre la propia pulsera o en una pastilla recambiable. Aunque los repelentes desorientan a los mosquitos, la escasa superficie de la pulsera limita su radio de acción a poco más de cuatro centímetros.

Por su parte, los aparatos ultrasonidos son dispositivos electrónicos (aunque también pueden encontrarse en 'apps' para el móvil) que se supone que imitan el batir de las alas del mosquito macho, lo que ahuyentaría a las hembras ya inseminadas, que son las que pican. No obstante, un equipo de Cochrane, tras revisar 10 estudios de campo sobre estos dispositivos en 2007, concluyó que carecían de eficacia alguna, afirma la organización.