Los secretos de los 382 kilos lunares

«Se están desarrollando nuevas técnicas analíticas todo el tiempo, y a medida que aprendemos más sobre la Luna, hay nuevas preguntas. Un buen ejemplo de ello es cuando las muestras lunares se devolvieron por primera vez. Las técnicas analíticas de entonces no podían detectar la presencia de agua. Esto dio lugar a la idea de que la Luna era extremadamente seca probablemente porque todo el agua se evaporó en el impacto gigante en la Tierra que expulsó los materiales que ahora forman la Luna. Hace casi una década (en 2011), las técnicas analíticas se desarrollaron hasta el punto en que se podía detectar agua en muestras lunares en concentraciones muy bajas. Esto demostró que, si bien la Luna es muy seca, no está totalmente desprovista de agua». Este descubrimiento, como explica el experto, dio lugar a reexaminar «nuestros modelos de formación de planetas y como estos podrían retener compuestos volátiles como el agua durante su formación en caliente. Algo clave si considera que la Tierra podría haberse formado con suficiente agua, donde los océanos podrían haber cubierto todo el planeta a profundidades de kilómetros, o alternativamente, puede haber terminado con tan poca agua que se vería como Venus con temperaturas superficiales lo suficientemente calientes como para fundir el plomo».

Uno de ellos es que el satélite «probablemente se formó cuando un objeto grande, del tamaño de Marte por ejemplo, golpeó la proto-Tierra. Un impacto de esta magnitud pudo provocar muchos cambios de composición en la Tierra. Entre otros, la pérdida de compuestos volátiles como el agua, lo que dejó a nuestro planeta muy diferente tras la formación de la Luna». Este resultado cambió la idea que se tenía sobre cómo se formaron los planetas: «Según la visión pre-Apolo, los planetas se formaron relativamente fríos por la lenta acumulación de objetos pequeños. De hecho, los modelos que teníamos antes de aterrizar en la Luna estaban bastante equivocados. Así, los modelos pre-Apolo tenían a la Luna como un objeto primitivo que se enfriaba con las cuencas oscuras que reflejaban las viejas cuencas oceánicas donde el agua se había evaporado hacía mucho tiempo. Sin embargo, con las primeras muestras del Apolo 11 aprendimos que la Luna se formó en caliente, incluso fundida a escala global, y separó su gruesa corteza por la flotación de cristales formados en el enfriado magma de un modo similar, en cierto sentido, en el que se forman los icebergs». Además, las cuencas oscuras no eran antiguos océanos que se secaron, «sino cráteres hechos por enormes y antiguos impactos de meteoritos. Son oscuros porque están llenos de flujos de lava que estallaron en los cráteres mucho después de que se formaran».

Las muestras han permitido a los científicos adentrarse en los orígenes del nuestro hogar. «Debido a que la Tierra sigue siendo geológicamente activa, la mayor parte de la superficie de nuestro planeta es bastante joven geológicamente hablando», explica Carlson. Es decir, queda muy poca evidencia de los primeros días del planeta. «Por ejemplo, la mayor parte de la superficie de la Tierra no tiene 200 millones de años, y solo unas pocas partes por millón por área de superficie están cubiertas por rocas que tienen más de 3.600 millones de años»; muy «joven» «en comparación con los 4.567 millones de años que tiene nuestro Sistema Solar».

«Marrón» y «con olor a pólvora» según los astronautas

Estos fueron algunos de los adjetivos que utilizaron los astronautas para describir el satélite. Así, en Apolo 11, Michael Collins afirmó «Estoy de acuerdo con el equipo 10, es marrón”. A lo que luego añadió: «Es más marrón con ángulo solar». Otro de los adjetivos empleados para describir la idílica Luna fue su hedor a pólvora quemada. «Es un olor realmente fuerte», afirmó Charlie Duke, del Apolo 16. «Me sabe y me huele a pólvora», añadió. Un olor que confirmó Gener Cernan: «Huele como si alguien hubiera disparado una carabina aquí dentro». Pero de pólvora no tiene nada. Según explicó en su día Donald Pettit, ingeniero químico y astronauta, ese olor puede deberse al contacto del polvo lunar con aire húmedo. Otra opción es que solo se perciba dentro de la nave al unirse este olor del polvo lunar con iones desprendidos del sol y otra opción es que se «queme» al entrar en contacto con el oxígeno de la nave. Ahora bien, al llegar a la Tierra, el polvo lunar ya no huele.