Luz Casal deja estela con su actuación en Roma

Luz Casal ha emocionado al público italiano en su primera actuación en esta parte de la geografía. No cabía una pulga en la impresionante sala Santa Cecilia el sitio en donde actúan solo los grandes y esta vez, en el escenario, hubo mucha, mucha alma española.

¿A quién le puede dejar indiferente ver en directo a la impresionante e incansable bailaora Manuela Carrasco? Porque se trataba de una gala muy flamenca y tener la oportunidad de ver a este pedazo de bailaora en escenario romano era un privilegio.

Manuela Carrasco en la Gala Las Estrellas en Roma de Danielie Cipriani Foto di Damiano Mongelli

Nadie se quedó indiferente ante tanto arte flamenco como el que se desplegó en la gala en Roma “Las Estrellas”con un elenco impresionante de artistas españoles y fue de estremecerse el ver aparecer a Luz Casal en el escenario, ponerse delante del micrófono y arrancar cantando “Historia de un amor”. Sin palabras…

Pero uno que ha seguido la trayectoria de Luz se preguntaba al leer el programa; en la siguiente canción la acompaña al piano José María Baldoma “Baldo” con música de Agustín Lara y ¿coreografía y danza por Sergio Bernal para interpretar Piensa en Mi? ¿Y esto?

En efecto, Luz al terminar su primera pieza, se despojó del impresionante chaquetón de plumas blancas que cubrió su precioso vestido blanco largo durante la primera canción y rompiendo el silencio absoluto que invadía la grandiosa sala Santa Cecilia se empezó a escuchar: “Si tienes un hondo penar, piensa en mí…si tienes ganas de llorar, piensa en mi…” y al mismo instante apareció el bailaor Sergio Bernal, creando figuras impecables con movimientos flamencos, que acompasó cada frase, cada acorde, cada mensaje de la canción de la película de Almodóvar que nos hace recordar a la gran Marisa Paredes, poniendo los pelos de punta haciéndonos suspirar siempre. Luz Casal con su primera actuación en Italia y encima en Roma y no en cualquier escenario, ha dejado al público italiano pegado a sus asientos. El comentario que más se repetía entre ellos fue:“Il pezzo in cui lei canta e Sergio ballava è stato incredibile” (La pieza en la que ella canta y Sergio bailaba ha sido increible) Es lo que han comentado los que han podido disfrutar de las actuaciones de Luz Casal por vez primera en Italia y fue en Roma en uno de sus más importantes escenarios. La tercera canción fue “Un año de amor” y fue cuando la gente no tardó en ponerse de pie y gritarle “Brava, bravissima, che grande che sei!!

Estuve con Luz Casal charlando al día siguiente de su primera actuación y unas horas antes de que lo hiciera por segunda vez en Roma, tenía verdaderos deseos de verla después de la última entrevista que le hice hace más de 10 años en Madrid y quería despejar la incógnita de ¿cómo había surgido esto, y no solo el hecho de venir a cantar a Roma sino el haber compartido escenario con Sergio Bernal, un estupendo y conocido bailaor flamenco y ser la artista invitada de la gala española flamenca por excelencia en el Auditorium.

Lo maravilloso de sentarse delante de Luz Casal es tenerla como siempre es ella, sincera, sencilla, cercana, directa, sensible, acogedora, enorme…

¿Cómo te llegó esta invitación? ¿Cómo fue todo para tomar la decisión de aceptar compartir escenario y encima en tu primera actuación en Italia?

Las cosas cuando llegan se pueden probar, cuando te llaman para proponerte algo nuevo ¿Por qué no hacerlo? Luz piensa así, porque esto se sale de lo que ella siempre ha hecho, a excepción del aquella actuación que seguro todos recuerdan con Raimundo Amador en tono flamenco.

Luz Casal: “El que yo compartiera escenario hay que achacárselo a Daniele Cipriani, el director artístico, porque realmente no sé la razón por qué lo hizo.

Sobre el crear una pieza ella cantando una de sus canciones más conocidas como es "Piensa en mi" y tener al lado a Sergio Bernal con una coreografía flamenca:

"Porque para Sergio Bernal es solo entrar en otra dinámica estilísticamente porque yo verdaderamente no tengo una relación con el flamenco, aparte de gustarme como no podía ser de otra manera el flamenco como género en todas sus expresiones y en todos sus palos. Ni soy cantaora ni hago nada de ese género".

Y todo surgió porque la idea de meterla en el escenario romano más famoso junto con un bailaor como Sergio Bernal ha sido de Daniele Cipriani. Un director artístico que no tiene fronteras y que ama o español.

Luz Casal y Sergio Bernal en el Auditorium Parco della Musica de Roma Fotografo Damiano Mongelli.

"Compartir el escenario es dejar de ser tu la protagonista. Yo a mis músicos siempre los tengo presentes que son con los que siempre comparto el escenario, pero en esta ocasión ha sido un espacio compartido, tu estás haciendo lo tuyo sabiendo que tienes a otro protagonista al lado. Es un ejercicio de disciplina. Había hecho algo parecido con Antonio Najarro en Mónaco, hacía una coreografía en la que hice alguna intervención. Me gusta aunque debo decir que es más fácil compartir el escenario con otro cantante" afirma.

Sobre si volverá a actuar en Italia Luz Casal responde “Yo estoy siempre abierta a lo que venga”.

Conocía Roma había estado antes del COVID. Dice que le encanta Roma y la califica como una ciudad apabullante.

Durante toda su vida ha seguido a muchos de los intérpretes mas conocidos italianos: “Mi infancia está llena de cantantes italianos. Italia siempre ha tenido muy buenos músicos”.

¿Es necesario traducir las letras de las canciones al idioma del país en donde se actúa?

"No hace falta traducir las canciones en los idiomas de otros países para que lleguen a la gente. En Francia no sé cuantos centenares de conciertos he hecho y siempre han sido en español. Posiblemente en alguna canción lo hago, en el caso de Paris en francés, pero la interpretación en sí habla por si sola".

Confiesa que cuando se mete en algún proyecto, se mete a fondo. Cuando está de giras, cuando produce, cuando crea, cuando canta, cuando interpreta.

Luz ha cantado en Roma, Luz Casal ha dejado a la gente encantada, Luz Casal es mucha luz.