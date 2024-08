La macabra web de citas para suicidarse que aterra a los británicos

En el año 2019, Brett Stevens, un inglés de veintiocho años, viajó desde el centro de Inglaterra hasta Escocia para encontrarse con una mujer que había conocido a través de una web de citas. Habían intercambiado algunos mensajes antes de acordar el lugar donde se verían en persona. Sin conocerse, alquilaron juntos un piso de Airnbnb y se citaron allí. Tal vez mantuvieron alguna pequeña conversación en el apartamento, tal vez pudieron conocer un poco más de la vida o de la realidad del otro. Luego se quitaron la vida.

Los dos jóvenes se conocieron gracias a una web macabra de citas para suicidarse en la que cada persona cuelga su perfil con la edad, sexo, localidad y método preferible de suicidio, y permite conversar en foros privados solo para usuarios. También se publicitan métodos para quitarse la vida. Brett ingirió un químico.

La web está administrada desde Estados Unidos. Cuenta con 500 usuarios en Reino Unido y más de 5.000 por todo el mundo, según una investigación realizada por la BBC, que oculta el nombre de la web para evitar darle difusión. La muerte de 130 personas en el Reino Unido se relaciona con este aterrador servicio online. En este país, cada año se quitan la vida cerca de 5.642 personas, lo que supone quince suicidios por cada día.

Esta web atrae también a depredadores que buscan aprovecharse de muchachas desesperadas y vulnerables. La investigación expone dos casos de hombres estadounidenses que contactaron con veinteañeras británicas que buscaban una pareja de suicidio para ofrecerles ayuda para quitarse la vida.

El primero voló a Londres, pasó una semana con la joven, de veintiún años de edad, en la habitación de un hotel. En el undécimo día, la chica se suministró una sustancia tóxica y murió. El hombre declaró a la policía que estaba durmiendo cuando ella se la tomó. Quedó en libertad.

El segundo hombre convenció a una muchacha para que le fuera a ver a los Estados Unidos y le dio una pistola. La policía la paró antes de matarse. No se presentaron cargos contra él.

El suicidio no es ilegal en el Reino Unido, pero la ley prohíbe fomentarlo. El gobierno británico ha aprobado una ley que da poderes al regulador Ofcom para poder bloquear este tipo de webs calificadas como «prosuicidio», pero todavía no la ha ejecutado.

En diciembre de 2022, Craig McInally, de treinta y un años, se convirtió en la primera persona condenada en Reino Unido por ayudar a otros a suicidarse. McInally se dedicaba a buscar chicas en esta web y se ofrecía a ayudarlas. Decía que tenía experiencia. Una vez quedó con una joven en su piso de Glasgow y le ofreció estrangularla. Ella accedió, pero mientras él le apretaba el cuello la intentó besar y ella se libró de él y huyó. Le denunció a la policía. El joven fue arrestado. En el piso encontraron bocetos de muchachas desnudas que eran estranguladas. McInally había hecho lo mismo con otras cuatro chicas antes.

En 2020, Joe Nihill, de veintitrés años, se quitó la vida a través de la web dejando una nota a su madre. «Por favor, haz todo lo que puedas para cerrar esta web para que nadie más pueda acceder», le escribió. La madre, Catherine Adenekan, supo de la existencia del sitio por primera vez en boca de la policía. También hay recomendaciones sobre cómo ocultar los planes suicidas a familia y amigos. Quedó horrorizada por la turbiedad encerrada. Adenakan conoció a Angela Stevens, la madre de Brett, e iniciaron una campaña para acabar con este tipo de páginas que duran todavía hasta hoy.

Hay miles de sitios como este. En Estados Unidos hay una web con más de 40.000 miembros y diez millones de visualizaciones mensuales. En 2021 el New York Times, en una investigación, reveló el nombre de sus creadores, Diego Galante y Lamarcus Small. No les han podido imputar ningún delito, pese a que se relaciona la web con la muerte de cincuenta personas en Reino Unido. Ambos dejaron de administrar la página, pero todavía sigue abierta. Al menos se puede acceder desde Reino Unido. En su página principal critica a la BBC y al regulador británico por intentar cerrarla. Se declara pro decisión de suicidio. No se permite la entrada a nadie que intente persuadir a otro para que no se mate, ni animarle para que lo haga. No se permite la entrada de personas que irradien esperanza u ofrezcan ayuda. Solo para que las acompañen en su viaje hacia la oscuridad.