Madrid tira de las orejas a Mónica García por no homologar a los médicos cubanos

La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, ha urgido a la ministra de Sanidad a que tome medidas para contrarrestar la falta de profesionales sanitarios y, entre ellas, le ha pedido que acelere la homologación de profesionales extracomunitarios y, de forma particular, de los procedentes de Cuba que están en España y no pueden ejercer por un problema de convalidaciones. Es su respuesta a una carta que ha enviado Mónica García a todas las autonomías y que ha levantado ampollas, en la que reclama que adopten medidas de fidelización para retener a los MIR que acaban su periodo formativo cuando apenas quedan unos días para ello. Esta es la misiva en la que Matute replica con dureza a la ministra:

"Me dirijo a usted en respuesta a su carta fechada en el día de ayer, en la que me anima a realizar una oferta para fidelizar a los MIR que acaban su formación con nosotros en estos días. Antes de nada, quiero mostrar mi sorpresa ante el contenido de su misiva, habida cuenta de las fechas en las que nos encontramos, y de que, para poder ofrecer a estos profesionales cualquier medida orientada a su fidelización, es necesario ponerse a trabajar antes de que finalice su período formativo. Algo que hemos hecho en la Comunidad de Madrid. Además, como bien sabe, llevamos desde 2022 ofreciendo contratos de tres años de duración a los MIR. Especialmente, en aquellas categorías que son deficitarias. En este año, también lo vamos a hacer. Y, por ello, en estos últimos meses hemos estado celebrando una serie de jornadas informativas para residentes de Medicina de Familia y Comunitaria, así como de Pediatría, con el fin darles a conocer las condiciones laborales, retributivas y profesionales de las plazas que ofertamos en la Comunidad de Madrid. Condiciones como los sueldos anuales que pueden percibir en función de la aplicación de complementos como la ruralidad o el turno de tarde; la puesta en marcha de un plan para centros de difícil cobertura, que incluye complementos retributivos, además de otras medidas no económicas; la implantación de turnos deslizantes en los centros de salud, que faciliten la conciliación; o la posibilidad de participar en proyectos de investigación y docencia. Con todo, confiamos en poder fidelizar al mayor número de los MIR que se han formado con nosotros en estos años. Sin embargo, ninguna de estas actuaciones que podamos poner en marcha en este sentido, va a paliar el principal problema que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud, que es el déficit de profesionales. Un problema para el que no va a haber solución si desde su Ministerio no se ponen a trabajar en serio conjuntamente con todas las comunidades autónomas. Algo que, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid le venimos reiterando desde hace mucho tiempo, tanto por carta como en nuestras intervenciones en los Consejos Interterritoriales del Sistema Nacional de Salud. Sin que hayan atendido nuestras demandas. De la misma manera que tampoco es suficiente el incremento de plazas de grado de Medicina que han aprobado, si luego resulta que en las últimas convocatorias MIR se han quedado más de 1000 aspirantes sin plaza. Cuando en todas las comunidades tenemos vacantes en especialidades deficitarias. Por ello, le pedimos que, al menos, aceleren la homologación de los profesionales extracomunitarios, para que puedan incorporarse al Sistema Nacional de Salud, y ayudar a solventar la situación a corto y medio plazo. No podemos permitirnos el lujo de que tengan pendientes de resolución 20.000 expedientes, como hemos conocido hace unas semanas, cuando faltan facultativos en toda España. Como igualmente le solicitamos que ayuden a solventar la situación de los médicos cubanos residentes en España que cuentan con título homologado, pero que no pueden ejercer al carecer del certificado de habilitación que les niega el Gobierno cubano. Celebramos que anime a los distintos gobiernos regionales a poner en marcha actuaciones que ya realizamos en Madrid, pero es imprescindible que el Ministerio ponga también de su parte. Quedo a su disposición para aclarar cualquier cuestión al respecto, y aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo".