Las mafias de las "Phamtom" no perdonan a los que no saben nadar bien

Los narcos, a bordo de sus potentes lanchas, como la que mató a dos guardias civiles en Barbate, denominadas en Marruecos “Phamtom”, no perdonan a los inmigrantes que ya han pagado para que los lleven hasta la costa española, en el caso de que no sepan nadar bien y no puedan llegar hasta la embarcación.

Según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en Nador, este fenómeno provoca importantes pérdidas humanas, especialmente entre los jóvenes de la región del Rif que buscan una vida mejor al otro lado del mar. En un nuevo incidente trágico, la asociación informó que un joven llamado Zuhair B, de Ain Zora, se encontraba entre el grupo que emigró en una “Phantom” desde una de las playas de Poyavre.

La lancha se acercó a la costa y los narcos pidieron a los inmigrantes que nadaran para llegar hasta la embarcación. Todos saltaron al mar y pudieron llegar al barco excepto Zuhair, que tuvo dificultades. Nadie actuó. Lo dejaron hundirse mientras la lancha zarpaba hacia la costa española.

La asociación indicó que, a pesar de la intensa presencia de fuerzas auxiliares y de la Gendarmería Real a lo largo de la costa y sus accesos, nada impide que los contrabandistas llevaran a cabo sus peligrosos planes. Estos incidentes en curso ponen de relieve los desafíos humanitarios y de seguridad que enfrenta la región e indican la necesidad urgente de encontrar soluciones efectivas para abordar este fenómeno, que continúa cobrándose la vida de muchos jóvenes que aspiran a un futuro mejor. Lo más importante es brindar oportunidades laborales adecuadas para los jóvenes de la región, indica la asociación, informa Nador City,