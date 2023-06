Maria Dolores Dancausa: «Suerte es cuando se encuentran la preparación y la oportunidad»

EAE Business School Madrid, escuela de negocios perteneciente a Planeta Formación y Universidades, celebró ayer la ceremonia de graduación de los más de 2.000 alumnos que han finalizado en 2023 sus estudios de los diferentes másters y MBAs. La gala, celebrada en el Palacio Vistalegre Arena, contó con la presencia de María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter desde hace más de una década, como madrina de la promoción, y estuvo presidida por José Creuheras, presidente del Grupo Planeta.

Durante su discurso, Dancausa compartió algunos de los aprendizajes más importantes de sus más de 25 años de carrera profesional en la industria financiera. «Hay que tener una dirección clara y firme, y seguirla pase lo que pase». También, que para tener éxito profesional «no basta con el esfuerzo y el trabajo personal, sino que hace falta que aparezcan oportunidades y saber aprovecharlas».

«Mi definición favorita de suerte es cuando se encuentran la preparación y la oportunidad», destacó, para añadir que «yo he trabajado a fondo y me he tomado muy en serio mi carrera profesional, pero también he tenido suerte». Asimismo, la consejera delegada de Bankinter, premiada como la Mejor CEO del Año en 2021 por la revista Forbes, compartió con los recién graduados sus cuatro máximas en la vida profesional: autoexigencia personal, trabajo en equipo, valores y humildad. «Hay que ser humildes siempre, cuando estás arriba para dar ejemplo, y cuando estas abajo, para volver a subir».

También participó en la ceremonia Montserrat Civera, directora académica de Planeta Formación y Universidades, red internacional de educación superior de la que forma parte EAE Madrid. En su discurso, apuntó cuáles son las cualidades indispensables para el tipo de líderes que hoy en día demandan las organizaciones: «El trabajo en equipo, el pensamiento crítico y saber afrontar retos complejos desde una óptica analítica, pero también muy humana».

En este sentido, insistió en que «esperamos que los conocimientos y competencias profesionales que han adquirido en el paso por EAE Business School Madrid les lleven a ser profesionales y líderes empresariales de largo recorrido, que trabajen desde los valores que les hemos inculcado, es decir desde la responsabilidad para generar un impacto social positivo». Antonio Rodríguez, decano de la escuela de negocios, clausuró el acto con un discurso muy emotivo, en el que aludió a que el apoyo por parte de la institución a los estudiantes no acababa con la graduación. «Donde solo veíais aulas, ahora tenéis vuestra casa. No nos alejamos, el aprendizaje continúa con nosotros. Confiábamos en vuestro potencial, y habéis demostrado que no nos equivocábamos», señaló.

Premios y bandas

Después llegó la entrega de bandas a los más de 2.000 alumnos graduados, mientras los presentadores, Helena Resano, presentadora de las Noticias de LaSexta y Carles Lamelo, periodista de Onda Cero, leían con esmero uno a uno sus nombres mientras los jóvenes iban subiendo al escenario, ante la orgullosa mirada de sus familiares y amigos. Acto seguido intervinieron tres representantes de la promoción 2023: Pedro Gabarrón, alumno del Máster en Bolsa y Mercados Financieros; Fernanda Hierro, alumna del Master «Human Resource & Talent Development», y Agustina Villarreal, alumna del Máster en «Project Management», que dieron su visión sobre como había ido el curso académico y sus esperanzas de futuro. Asimismo, durante la ceremonia se otorgaron varios galardones. El «Teaching Excellence Award» recayó en dos profesores de EAE Business School Madrid, Eduardo Correa como mejor Profesor de Programas «Part Time», y Javier Rivas, como mejor profesor de Programas «Full Time». El de Mejor Expediente académico fue para Juana Botero, alumna del Máster en liderazgo en sostenibilidad y responsabilidad corporativa. La institución Pace University –universidad privada de Nueva York– fue reconocida con el «Academic International Partner Award», y el «Top Recruiter Award» fue para Beatriz Serrano, responsable de atracción del talento de Cepsa.

Alma local, corazón global

EAE Business School, reconocida en los rankings internacionales de mejores escuelas de negocios como Bloomberg y QS, es una institución internacional con una visión de vanguardia e innovadora. Hasta 80.000 alumnos de más de 100 nacionalidades diferentes se han formado en ella, que cuenta, además, con un claustro de 500 docentes que, en su mayoría, combinan su actividad profesional con la académica. La escuela tiene alianzas internacionales con otras instituciones de prestigio como el Babson College , la London School of Economics o la U.C Berkeley, entre otras.

La escuela de negocios forma parte de Planeta Formación y Universidades, la red internacional de educación superior de Grupo Planeta. Esta cuenta con 22 instituciones educativas en España, Andorra, Francia, Italia, Norte de África, Estados Unidos y Colombia. Cada año más de 100.000 estudiantes procedentes de 114 nacionalidades distintas se forman a través de sus escuelas de negocios, universidades, escuelas superiores especializadas y centros de formación profesional.