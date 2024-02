Hasta los más jóvenes ligan casi solo por internet

Ya no se liga como antes. Se acabó la aproximación en la barra del bar o el cruce de miradas en el pub. Lo de sacar a bailar en la discoteca desapareció con la fiebre del sábado noche. Ahora, hasta los más jóvenes buscan relacionarse a través de las plataformas de internet. Y es que más de 4 millones de españoles acceden a webs y apps de dating cada mes. Así lo demuestra el último análisis de GfK DAM, el medidor oficial de las audiencias digitales en España, basándose en los datos de navegación en nuestro país durante diciembre de 2023.

Entre las conclusiones de su estudio destaca la estabilidad del consumo durante todo el año: al igual que en diciembre, el resto de meses también se sitúan en algo más de 4 millones. Se registra un pico en abril de 2023, cuando los sites enfocados en encontrar pareja o ligar en general superan los 5 millones de usuarios únicos.

«Ligar no es precisamente la actividad más disruptiva en Internet, por eso el dating se ha diversificado y especializado para continuar como una de las actividades favoritas de los españoles: plataformas que se enfocan en relaciones formales, otras en esporádicas, en personas LGBTI o con el foco puesto en crear un contexto de seguridad para las mujeres, sin olvidar las redes sociales, como Tiktok o Instagram, que son las preferidas por la Generación Z (los nacidos entre 1990 y 2000)», afirma David Sánchez, Digital Solutions Director en GfK.

Las plataformas de citas comenzaron a ponerse de moda hace algo más de 20 años. Es por eso que cuentan con gran aceptación entre los adultos jóvenes: registran más de 1,5 millones de usuarios mensuales entre los 25 y 44 años, con mayor uso especialmente entre los millennials. Sin embargo, tanto la generación Z como los segmentos de edad más senior son menos proclives a utilizar portales para ligar.

En cuanto a tiempo de consumo se observa que los millennials (de 25 a 34 años) dedican 4 horas y 45 minutos al mes al uso de estos sites siendo también los que muestran mayor afinidad frente al resto de la población. El siguiente segmento, las personas de edades comprendidas entre los 35 y los 44 superan incluso las 5 horas de consumo mensual: 5 horas y 12 minutos por usuario.

Atendiendo al género, lo cierto es que se observan diferencias muy acusadas: el número de usuarios hombres (2.833.371) sobrepasa en más del doble al de mujeres (1.220.469). Además, ellos también invierten mucho más tiempo que ellas, con 4 horas y 33 minutos frente a 2 horas y media, y el índice de afinidad de los hombres prácticamente triplica el de las féminas (140,57 versus 59,87), lo que quiere decir que ellos son un 40% más afines a estos portales que el resto de la población, mientras que ellas se sitúan por debajo de la media poblacional.

En cuanto al perfil profesional, en las redes de búsqueda de citas hay una alta presencia de trabajadores del Sector Público: cerca de 407.000 funcionarios acceden cada mes a plataformas de dating. Les siguen las personas que se dedican al turismo, la hostelería y el comercio, con más de 345.000 usuarios mensuales, y los profesionales de Ventas, con más de 324.000.

En cuanto a tiempo de consumo, los profesionales que ocupan puestos relacionados con Salud y Belleza son los que más tiempo invierten al mes a ligar por internet: una media de 5 horas y 14 minutos. Y, respecto a la afinidad, destacan notablemente los ingenieros, casi un 40% más afines a los portales de dating que la media de la población en España.

Tinder es la app más transversal a la sociedad, que se coloca como la más utilizada con más de 1,5 millones de usuarios mensuales, cada uno de los cuales dedica 2 horas y media a esta plataforma. En segundo lugar se sitúa Badoo, de las más veteranas, rebasando los 900.000 usuarios mensuales. Le sigue Grindr, específica de hombres homosexuales y bisexuales, que atrajo a 484.687 individuos en el último mes analizado. Grindr es, además, en la que los usuarios pasan más tiempo: más de 8 horas y media de uso al mes.

No en todo el territorio español se producen los mismos hábitos de consumo digital. Y es que las comunidades autónomas más afines a las webs y aplicaciones de citas son Murcia, Baleares y Madrid. En el otro extremo, Castilla y León. Y se observa que Navarra es la comunidad en la cual sus habitantes dedican más tiempo a estas plataformas 6 horas y 13 minutos al mes. Le sigue Canarias con 5 horas y 25 minutos por usuario al mes.

Prejuicios con los solteros

En teoría, hoy San Valentín es una fecha especial para que los enamorados busquen un pretexto perfecto para pasar un momento romántico con su pareja. Pero no en España, parece. Una encuesta de Freenow, la app de movilidad de Europa, resalta que 4 de cada 10 parejas no celebran San Valentín (41%), en comparación con el 22% de media de parejas que no lo celebran en el resto de Europa.

Las parejas que sí celebran San Valentín tienen entre sus planes más comunes una cena romántica (39%), ya sea en casa o restaurante, y el intercambio de regalos (15%).

Aunque al 80% de los solteros no les importa pasar solos San Valentín, 5 de cada 10 confirman que han sentido algún prejuicio en eventos sociales por su situación sentimental.

En este sentido, el 49% de todos los encuestados, sin importar si están casados, en una relación o solteros, valoran que también se celebre el Día del Soltero.

Contrario a lo que se puede pensar, pasar tiempo a solas no es una actividad únicamente de solteros. De acuerdo con el estudio, el 62% de los españoles, independientemente de su situación sentimental, afirman que les gusta dedicarse tiempo a sí mismos realizando alguna actividad. De hecho, el 28% lo encuentran enriquecedor y fortalecedor.

Curiosamente, el 89% de los españoles ha disfrutado de estar solo en un restaurante o cafetería, un 67% han ido a una clase de fitness o similar, e incluso un 61% han ido a un museo o una exposición. Otras actividades que destacan para hacer solos son ir al cine (59%) e ir de viaje por su país o en el extranjero (50%).

En el caso particular de los solteros, las actividades que más han realizado por ellos solos al menos una vez en su vida son ir a un concierto (40%) e ir al teatro o un espectáculo de comedia (37%).