Mauritania prohíbe lanzar billetes al aire en bodas y eventos similares

El Gobierno magrebí quiere erradicar esta práctica que considera contraria a la ley

Ministra de comercio y Turismo
J.M. Zuloaga
  • J.M. Zuloaga@jmzuloaga2
    J.M. Zuloaga es periodista desde hace más de 50 años, especializado en información sobre el terrorismo de ETA primero y sobre el yihadista en la actualidad
El gobierno mauritano ha anunciado la prohibición de lanzar billetes en eventos sociales, como las bodas, especialmente en salones de recepción.

La ministra de Comercio y Turismo, Zeinebou Mint Ahmednah, ha manifestado que esta práctica es ilegal y está penada por la ley. Subrayó que los responsables de los salones deben firmar un registro de compromisos al respecto, de acuerdo con una decisión conjunta de su ministerio y el Ministerio del Interior.

