Mauritania prohíbe lanzar billetes al aire en bodas y eventos similares

El gobierno mauritano ha anunciado la prohibición de lanzar billetes en eventos sociales, como las bodas, especialmente en salones de recepción.

La ministra de Comercio y Turismo, Zeinebou Mint Ahmednah, ha manifestado que esta práctica es ilegal y está penada por la ley. Subrayó que los responsables de los salones deben firmar un registro de compromisos al respecto, de acuerdo con una decisión conjunta de su ministerio y el Ministerio del Interior.