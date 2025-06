Los médicos vuelven a arremeter contra el Gobierno por inaugurar el hospital "vacío de contenido" de Melilla

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Melilla y el Sindicato Médico de Melilla (SMM) han criticado la inauguración del nuevo Hospital Universitario de la ciudad, llevada a cabo el lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Sanidad, Mónica García, calificándola como un acto "vacío de contenido" al no ir acompañada de "medidas concretas para dotarlo del personal sanitario necesario".

A través de un comunicado, el Colegio de Médicos ha lamentado que el centro hospitalario, pese a contar con instalaciones punteras y tecnología avanzada, haya sido inaugurado sin contar aún con servicios esenciales como camas, unidades de cuidados intensivos (UCI), urgencias u otras dependencias clínicas propias de un hospital completamente operativo. A día de hoy, según denuncian, solo algunas consultas externas están en funcionamiento, y se estima que la apertura total no será posible hasta dentro de seis u ocho meses.

"Mónica García tiene la foto, pero los médicos no tenemos la reunión que llevamos reclamando desde noviembre de 2023", han reprochado desde la entidad colegial, recordando que la titular de Sanidad aún no ha atendido las peticiones de diálogo del colectivo médico. "La sensación que nos transmite es que prioriza la imagen sobre la resolución de los problemas de fondo", han añadido.

La entidad que preside Justo Sancho-Miñano ha señalado que, si bien reconoce y valora la apertura del nuevo edificio como una mejora en infraestructuras, "la grave escasez de profesionales" es el verdadero cuello de botella de la sanidad melillense. "No negamos la importancia de las infraestructuras, pero sin médicos, enfermeros, auxiliares y celadores suficientes, el hospital no puede funcionar a pleno rendimiento", han advertido.

También recuerdan que Ceuta y Melilla fueron declaradas zonas de difícil cobertura hace más de dos años, pero que el Gobierno de la Nación "no ha aplicado medidas concretas" para resolver la situación. "¿Por qué no se reúne con los médicos? ¿Por qué no escucha a quienes están sobre el terreno?", se preguntan desde el Colegio de Médicos, tras denunciar que con ellos no se ha mantenido ni una sola reunión, a diferencia de lo ocurrido con otros hospitales del país, como el de Salamanca.

Por su parte, la presidenta del Sindicato Médico de Melilla, Elisabeth García Cortacero, también ha querido expresar la "decepción" del colectivo ante una inauguración que considera "meramente política". Asegura que el centro sanitario "no está en condiciones para ser presentado como operativo", ya que "solo se están utilizando algunas consultas externas".

"Para nosotros, esto no es una inauguración. Esa palabra le queda demasiado grande a lo que se ha hecho", ha declarado García Cortacero, criticando que la visita del presidente del Gobierno y de la ministra de Sanidad haya servido únicamente para hacerse "una foto" en lugar de dar soluciones a los problemas estructurales del sistema sanitario melillense.

La dirigente sindical también ha reprochado a Mónica García, médica de profesión, que no haya accedido a reunirse con los facultativos locales desde que asumió el cargo. "Nuestra huelga comenzó en marzo de 2023. Nos prometió por activa y por pasiva que hablaría con nosotros sobre nuestros problemas, pero en ningún momento lo ha hecho", ha denunciado.

En relación al funcionamiento del nuevo hospital, el SMM ha puesto el foco en la falta de planificación y en las carencias más básicas. "Queremos estrenar el hospital, por supuesto, pero de forma ordenada y bien equipada. Ahora mismo no hay ni papel en las impresoras", ha señalado.

El déficit de especialistas sigue siendo una preocupación crítica. García Cortacero ha destacado la escasez en servicios como Endocrinología -con un solo facultativo- y Dermatología, con un médico que acude solo una semana al mes. "Todos los urólogos están prácticamente en edad de jubilación. Esto no es un paraíso, aunque quieran vendernos una infraestructura preciosa con tecnología de última generación", ha sentenciado.

Tanto el Colegio de Médicos como el Sindicato coinciden en que "Melilla necesita más que ladrillo y tecnología: requiere un compromiso firme para garantizar la atención sanitaria de calidad que merece su población". "La sanidad no se construye solo con cemento, sino con personas. Y en Melilla nos faltan muchas", han concluido, informa Ep.