Qué hacer si tienes alergia a tu perro

Hace cuatro meses, María Ortega, de 28 años, y Juan Almeida, de 31, decidieron mudarse a un coqueto piso del centro de Madrid. Llenos de amor e ilusión comenzaron su vida en pareja pensando que después de cinco años de relación nada podría entorpecer aquella convivencia que los dos llevaban tiempo planeando, pero nada más lejos de la verdad. A las pocas semanas, los padres de María les regalaron un pequeño Coquer de tres meses al que llamaron Canela y en ese momento comenzaron los problemas. Juan comenzó a notar que algo no marchaba bien, llevaba varios días con una tos que le provocaba dificultades al dormir aunque no le dió importancia. Poco después, comenzó a sentir picores por todo el cuerpo, sobre todo en las fosas nasales, que le salieron unas manchas rojas en la piel. En ese momento decidió acudir al médico de cabecera y después de contarle su situación, le mandó unas pruebas de alergia. Los resultados del test fueron un jarro de agua fría para la pareja: Juan tenía alergia al animal. No querían separase de Canela, pues se había convertido, en poco tiempo, en un miembro más de la familia. Juan comenzó un tratamiento de vacunas para poder convivir con su querida mascota, pero la dificultad para respirar cada vez era mayor, el medicamento no estaba funcionando. María y Juan se encontraban entre la espada y la pared y, desesperados, comenzaron a plantearse la posibilidad de tener que dar en adopción al can. Esta situación es mucho más habitual en nuestro país de lo que pensamos ya que, aproximadamente el 45% de los hogares cuenta con un perro o un gato y la exposición a mascotas es la tercera causa de alergia respiratoria, por detrás del ácaro y el pólen. Algunas de las proteínas que desprenden los animales y que proceden de la piel, la saliva y la orina pueden provocar en algunas personas la denominada alergia a epitelios. Es una patología común que afecta a todos los países del mundo, pero, según el doctor Alfredo Iglesias Cadarso, del servicio de Alergología del Hospital Universitario Puerta de Hierro, de Majadahonda , «se está incrementando de forma alarmante en los últimos años, tal vez relacionada con la vida más sedentaria que se vive en las ciudades, y la causa más frecuente son las mascotas domésticas, especialmente, gatos y perros». Se estima que en nuestro país el 20% de la población ha desarrollado alergia a epitelios y otros alérgenos, según el Informe Alergológica de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).

Día Mundial de la Alergia

Coincidiendo con la celebración el próximo lunes del Día Mundial de la Alergia, la empresa de ciencia y tecnología Merck ha puesto en marcha un concurso con el que los amantes de los animales podrán demostrar lo mucho que les importa su mascota, el ganador y su amigo fiel conseguirán un viaje a un destino «pet friendly».

«No existen los perros hipoalergénicos, existen razas con poco pelo que pueden no ocasionar una alergia tan grave, pero las lipocainas son inherentes al animal y por lo tanto pueden ocasionar este tipo de alergias», comenta Pedro Ojeda, director de comunicación de SEAIC. Aparatos como los purificadores de aire pueden rebajar este tipo de afecciones, pero existen otras indicaciones si se quiere convivir con una mascota teniendo alergia a ella. «Si el animal tiene el pelo largo deberemos cortárselo con cierta regularidad, también existen champús que reducen la carga de alérgenos en el pelo del animal» explicaba Ojeda.