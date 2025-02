La mejor terapia de pareja: el orden del hogar

El hogar es un reflejo del estado de una relación de pareja. El caos, el desorden y la falta de organización pueden generar tensiones invisibles que, con el tiempo, se acumulan y afectan la convivencia. Aunque las terapias de pareja tradicionales abordan la comunicación y los problemas emocionales, el orden físico del entorno compartido puede jugar un papel clave en el bienestar de la relación.

La mejor terapia de pareja podría no estar en largas sesiones de conversación, sino en algo tan simple y tangible como organizar el hogar. Estudios psicológicos han demostrado que un entorno ordenado reduce los niveles de estrés y mejora el estado emocional. Cuando una pareja comparte un hogar organizado, la carga mental disminuye, permitiendo una mayor concentración en la conexión y el disfrute mutuos. La idea de que "el amor se construye en los pequeños detalles" también puede aplicarse al orden. No se trata de imponer reglas estrictas sobre cómo deben colocarse los objetos, sino de encontrar un equilibrio donde ambos se sientan cómodos y en armonía con el espacio.

El psicólogo estadounidense Barry Schwartz, conocido por su teoría del "Paradoja de la Elección", argumenta que el desorden en el hogar puede ser una fuente constante de decisiones no resueltas. La ropa acumulada en sillas, los platos apilados en el fregadero, las habitaciones abarrotadas con objetos innecesarios: todas estas situaciones obligan a las parejas a tomar decisiones que muchas veces se aplazan, generando tensión. Resolver estas pequeñas "fuentes de estrés" a través del orden puede parecer un simple truco de limpieza, pero su impacto emocional es profundo.

No es solo cuestión de limpieza, es una estrategia de bienestar. Cuando un hogar está organizado, se fomenta una mayor paz mental. Las parejas, en lugar de discutir sobre tareas o responsabilidades pendientes, pueden disfrutar de un espacio que les permita relajarse. Esto no significa que un hogar perfecto garantice una relación perfecta, pero sin duda contribuye a que la convivencia sea más fluida. Un hogar desordenado refleja falta de control y estructura, lo que, a su vez, puede desencadenar sentimientos de frustración, ansiedad o desconexión en las parejas.

Algunas terapias de pareja incluso incluyen ejercicios relacionados con el orden y la organización del hogar como parte del proceso terapéutico. Este enfoque holístico reconoce que el entorno en el que vive una pareja influye en sus interacciones y, por tanto, en la calidad de su relación. Al abordar el orden como un proyecto conjunto, las parejas no solo eliminan el caos físico, sino que también fortalecen su capacidad de colaboración y comunicación. El hogar se convierte en una metáfora de la relación: cuanto más ordenado y cuidado esté, mayor será el bienestar de quienes lo habitan.

Belén López, CEO de Iremía by Gil Stauffer, destaca que la organización del hogar no solo impacta en el bienestar personal, sino también en la convivencia familiar. "A menudo, nos encontramos con familias que no solo buscan una mudanza eficiente, sino también una forma de reorganizar sus vidas y su hogar para empezar de nuevo", comenta. "Nuestro objetivo es ayudarles a crear ese entorno de calma que tanta falta hace en las dinámicas familiares modernas". Y es que Iremía by Gil Stauffer no solo se encarga de las mudanzas, sino de crear espacios donde las familias puedan reconstruir su paz, comenzando con el orden del hogar. La ciencia respalda que el desorden puede aumentar la producción de cortisol, la hormona del estrés, y disminuir nuestra capacidad para concentrarnos y relajarnos.

Por el contrario, un espacio limpio y ordenado es terapéutico. Las parejas que comparten responsabilidades en la organización del hogar experimentan menos conflictos relacionados con las tareas del hogar y, en cambio, se sienten más apoyadas mutuamente. La creación de sistemas de organización —desde dividir responsabilidades hasta implementar rutinas de limpieza— puede mejorar significativamente la dinámica en pareja. La clave es transformar el orden en un acto de amor y cuidado mutuo. Las parejas que

encuentran placer en la organización conjunta de su hogar crean un espacio que favorece la armonía. No es necesario ser Marie Kondo para entender que el orden físico puede ser la base de una relación emocionalmente saludable. La organización no solo contribuye al bienestar de la pareja, sino que también puede ser un catalizador para resolver conflictos de manera más efectiva y reforzar los lazos afectivos.

La mejor terapia de pareja, más allá de las consultas terapéuticas, podría estar en algo tan sencillo como dedicar tiempo a ordenar el hogar. Aunque subestimado, el poder del orden puede ser transformador para la relación.