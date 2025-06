“Mónica García tiene la foto, pero los médicos no tenemos la reunión que llevamos reclamando desde 2023”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Sanidad, Mónica García, han inaugurado este lunes el nuevo Hospital Universitario de Melilla, una infraestructura moderna y equipada con tecnología de última generación, pero que según denuncian tanto profesionales sanitarios como el propio gobierno de la ciudad autónoma, apenas está funcionando.

A día de hoy, el hospital solo cuenta con tres consultas externas activas: una de enfermería especializada en educación diabetológica y dos especialidades extrahospitalarias, Alergia y Reumatología. Los primeros pacientes fueron citados apenas días antes del inicio de la atención el 26 de mayo. Sin embargo, el centro presenta graves carencias: no hay actividad quirúrgica, ni UCI, ni servicio de Urgencias, lo cual resulta especialmente crítico teniendo en cuenta que se ha abierto n consulta de Alergología.

La propia delegada del Gobierno ha admitido que el hospital no estará plenamente operativo hasta dentro de seis u ocho meses, lo que no impidió el acto de corte de cinta, al que asistieron medios y autoridades. Mientras tanto, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Melilla (ICOMME) ha denunciado que una vez más no fue posible reunirse con la ministra para abordar el problema estructural de fondo: la grave escasez de médicos.

“Mónica García tiene la foto, pero los médicos no tenemos la reunión que llevamos reclamando desde noviembre de 2023”, lamenta el Colegio en un duro comunicado. La institución critica que el acto político se haya priorizado por encima del diálogo con los profesionales que sostienen el sistema sanitario en Melilla, quienes, aseguran, han lanzado múltiples llamadas de auxilio en los últimos meses sin respuesta.

La realidad, según denuncian, es que la sanidad melillense sigue atrapada en un cuello de botella por falta de personal. El hospital, aseguran, es un avance necesario, pero insuficiente si no se acompaña de medidas reales para dotarlo del equipo humano que lo haga funcionar: médicos, enfermeros, auxiliares y celadores que, además, afrontan la dificultad de mantener operativos simultáneamente el antiguo hospital comarcal y el nuevo centro.

El Colegio recuerda que el Gobierno declaró en 2022 a Melilla y Ceuta como zonas de difícil cobertura sanitaria, pero, según afirman, no se han aplicado medidas que acompañen esa declaración con acciones concretas. "La ministra tiene la capacidad de actuar, pero no lo ha hecho, ni nos ha escuchado", critican.

A modo de comparación, el Colegio señala que en la apertura del hospital de Salamanca, mucho más grande, se celebraron 57 reuniones y 65 entrevistas con los distintos responsables. En Melilla, aseguran, no ha habido ni una sola reunión con el Colegio de Médicos y apenas contacto con los responsables de cada servicio.

“¿Es más importante la foto o el personal que hará funcionar el hospital?”, concluyen en su comunicado, que si bien agradece la puesta en marcha del nuevo hospital, reclama con urgencia planificación y dotación de profesionales para garantizar una atención sanitaria de calidad.