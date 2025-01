El motivo por el que se está pidiendo a la gente dejar que los grifos goteen

Con la llegada de temperaturas bajas durante el inverno en muchas áreas del país, los fontaneros recomiendan a los residentes que dejen los grifos goteando durante la noche para prevenir el congelación de las tuberías.

Grifo goteando istock

Un pequeño flujo constante de agua ayuda a mantener el agua en movimiento, lo que reduce el riesgo de que las tuberías se congelen y eventualmente se rompan. Los expertos sugieren enfocarse en los grifos más alejados del medidor de agua, ya que esto permite que el agua circule por toda la casa.

Para garantizar que esta medida sea efectiva, solo es necesario un leve goteo de agua, utilizando tanto agua caliente como fría. Además, abrir las puertas de los armarios debajo de los fregaderos en las paredes exteriores puede ayudar a que el calor llegue a las tuberías sin aislamiento.

Qué hacer si las tuberías se congelan

Si las tuberías se congelan, no es necesario entrar en pánico. Que estén congeladas no significa necesariamente que se romperán. Si abres un grifo y no sale agua, deja el grifo abierto y contacta a un fontanero.

En caso de rotura, es fundamental cerrar el suministro desde la válvula principal para evitar daños mayores.