Una mujer entra en su vivienda okupada por la ventana y se declara en huelga de hambre: “De aquí me sacan muerta o en camilla”

Los propietarios, especialmente los que tienen algún piso vacío o los que los dejan deshabitados durante algún tiempo, viven con temor ante una posible okupación y el drama que ello desencadena.Algunos llegan a frenar a los okupas in extremis, aunque sea con la ayuda de los vecinos. Eso le ocurrió al vecino de Sonia, ella evitó que dos individuos entraran de forma violenta a su domicilio. Llegó a ser empujada por los asaltantes, pero se mostró firme: "A mí no me toques".

El caso ha tenido mucha repercusión a nivel mediático y hasta Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, se acercó a hablar con ella y a mostrarle su apoyo. Sin embargo, otros propietarios no tienen la misma suerte y sus casas son okupadas. Esto le ha ocurrido a Pilar, una propietaria que en septiembre de 2023, después de que su hijo le dijera que un compañero suyo de clase se había quedado sin casa, permitió a una familia quedarse unos días en ella. Dos años después, según reveló 'El Debate', ella se encuentra en una situación límite.

De la solidaridad a la okupación

"Los denunciados comenzaron a excusarse para no abandonar la vivienda", explica la denuncia, destapada por el mencionado medio, sobre la situación meses después de que tuviera el detalle tras la petición de su hijo. Los okupas explicaron que se marcharía, pero ese momento nunca llegó. La situación fue complicándose cada vez más y Pilar tomó una decisión drástica.

Pilar okupa su propia casa

Pilar aprovechó un descuido de los okupas y se coló en su propia vivienda por la ventana: "Estoy aquí, okupando mi propia casa porque esta ventana abierta", explicaba la mujer desde la ventana en el vídeo publicado por 'El Debate'. "Esto es un asco de país, estoy en mi casa haciendo una huelga de hambre", explicaba en un elevado tono de voz. "Voy a salir muerta o en camilla, me da igual", advierte la propietaria, totalmente al límite.

"Estuve en el hospital ingresada, tengo un estado de nervios y me encuentro tan mal que mi medicación va de aquí a Cuba", añade, en todo momento sentada en la ventana de su inmueble. Posteriormente, cambia el tono y empieza con la ironía: "Pero no pasa nada, ha venido la Guardia Civil y la Policía Nacional, porque me declaré okupa de mi propia casa, y me dicen que los okupas que tengo me pueden denunciar por un delito de apropiación indebida". No se lo puede creer: "Tócate los cojo... Mari Pepa", estalla.

La casa, en un estado casi inhabitable

La mujer entró en el garaje y no se lo podía creer: "El olor es insoportable". Aunque lo más surrealista que se encontró no fue eso: "Está lleno de jaulas de canarios con pienso por el suelo y hay ratas", reveló. El estado en el que se encuentre la vivienda es una de las principales preocupaciones de los propietarios cuando al fin consiguen recuperarla.

Pilar aún no lo ha conseguido, ya que, está en ella, pero como okupa de los okupas. Explica que mantendrá su huelga hasta que lo consiga mientras que la preocupación de su hijo sigue aumentando. También está sufriendo al sentirse culpable de la okupación.