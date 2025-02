Sonia, la heroica vecina que frenó una okupación violenta y no cedió ante las amenazas y las agresiones: “A mí no me toques”

Cataluña es la comunidad autónoma más afectada por el fenómeno de la okupación. Durante el pasado año 2024 se anotaron 7.009 casos, lo que representa el 42% del total de España, que vivió un repunte de casos de esta índole. La solución no es sencilla, según ha vuelto a explicar Xabier García Albiol, alcalde de Badalona, en redes sociales: "Tenemos una ley en el Gobierno central, que parece que no la quieren cambiar, que protege a los okupas contra los vecinos".

Los okupas vulnerables están especialmente protegidos, ya que no pueden ser desahuciados. Existen varios requisitos para ser considerado en dicha situación, como, por ejemplo, cobrar menos de 1.800 euros o tener hijos en edad infantil a cargo. Lo deciden los servicios sociales de los ayuntamientos. El propio Xabier García Albiol destapó el que estuvo muy cerca de convertirse en el último caso de okupación en España, pero esta vez fue frenado por la actuación heroica de Sonia, una vecina de la localidad.

Así frenó una vecina a los okupas en Badalona

Las imágenes del vídeo grabado por la propia Sonia son sencillamente impactantes desde el inicio. Comienza con los okupas dando fuertes patadas a la puerta de un domicilio, tratando de derribar la puerta. En ese momento, ella se acerca y les dice lo siguiente: "Esto es propiedad privada y no puedes estar ahí", avisa. También se gira hacia otros vecinos que llegan por detrás y les hace una petición: "Llamad a la Policía".

Al escucharla, uno de los okupas hace el amago de desistir, pero vuelve a saltar una pequeña puerta para intentar entrar. Ambos, inmigrantes y con dificultad para hablar en español, van con la capucha del abrigo puesta para que se les vea lo menos posible. Sonia se acerca para grabarles las caras mientras tratan de abrocharse para que se les vea lo menos posible y llega el momento de mayor tensión. Uno de los okupas empuja a la vecina para que deje de grabar. Lejos de hacerlo, Sonia no se amedrenta y les avisa: "A mí no me toques, eh".

Los okupas tardaron en cesar en su empeño

Los dos individuos quitaron el candado de la puerta exterior y siguieron golpeando con fuertes patadas la puerta. Sonia cogió algo de distancia para evitar una nueva agresión, pero no dejó de grabar. Entonces, llegó un segundo vecino con un bastón, que simplemente utilizó para tocarles en señal de aviso, lo que hizo que uno de ellos se alejara algo de la puerta e intentara hablar con los vecinos para explicar su situación.

Tras las patadas, diálogo

"Respete", pedía el okupa con el dedo en alto. Sonia seguía con las ideas muy claras: "Iros". Finalmente, se alejan de la puerta y colocan de nuevo el candado, pero no cesan del todo e intentan hablar con los vecinos. Mientras el segundo huye completamente tapado, los vecinos avisan: "No volváis más, aquí no vais a entrar". El que primero se giró intenta justificarse y pedir compasión: "Yo no tengo habitación, yo duermo en la calle. No tengo dinero y no como".

Sonia entiende la situación, pero no cede: "Lo siento mucho y te entiendo, pero no puedes entrar a la fuerza". Antes de irse, el okupa, ya a cara destapada, avisa: "Voy a volver y lo voy a intentar". Un segundo vecino, que sabe francés, intenta razonar con el okupa. El vídeo acaba con el okupa abriendo la mochila y lanzando al suelo una gran cantidad de papeles.

El alcalde se desplazó para apoyar a Sonia

Xabier García Albiol fue hasta el lugar de los hechos para apoyar a Sonia: "Os presento a Sonia, una vecina valiente que ha frenado a unos okupas violentos". "Es una heroína para todos los vecinos de San Crist", explica el alcalde de Badalona. También comenta lo que hubiera pasado de no estar la vecina: "Se hubieran metido dentro y ahí ya no se les puede tocar, pasan a estar automáticamente protegidos".

"No hablamos de vulnerables, son mafias", explican vecina y alcalde a las puertas del domicilio. Sin embargo, con la ley en la mano, esas personas ya no habrían podido ser desahuciadas. "En Badalona la okupación no es bienvenida", concluyó el García Albiol.