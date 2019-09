Novatadas 2.0: “Me hicieron tragar pintura”

El secretismo que engloba a las novatadas hace que el otro testimonio (esta vez, el de un varón) prefiera mantenerse anónimo. El joven rememora bromas duras: “Uno de los peores recuerdos que tengo era beber ginebra o vodka a palo seco hasta que ellos quisiesen. Muchos llegaban nuevos, no sabían decir que no y acababan desmayados en el suelo”; “otra que nos solían hacer era comprar cosas asquerosas y obligarnos a comérnoslas: traían comida enlatada para gatos, tabasco, cayena...”; “una vez me obligaron a hacer una pelea de truchas y nos liábamos a “truchazo” limpio. El que perdía tenía que darle un mordisco así, cruda, tal cual”. Si las mencionadas parecen desagrables, el chico cuenta algunas que se antojan esperpénticas: “De lo que peor recuerdo era un novato al que le daban con un táser en los testículos y le ponían un collar de calambres para perros. Podías negarte, claro. Eso no era nada divertido”. Una que presenció: “Durísima era la ducha de vómito: te obligaban a beber mucha agua hasta que la vomitabas en una palangana, y luego te lo volcaban por encima de la alcachofa”; y la última, que él sufrió: “Me llamó un veterano y me obligó a encerrarme en su baño después de que hubiese defecado. Al salir, tenía un mejunje hecho con agua, picante, tabasco... Me dio una rama de canela y me dijo: ‘Cómetela, mastícala, hazla una pasta y escúpela en el vaso. Remueve todo y bébetelo’. Le dije que si lo hacía iba a vomitar: su respuesta fue que ‘ya sabía dónde estaba el baño’”.

El mismo chico describe dos pautas inseparables de las novatadas: la porla y el bautizo. “El primero consiste en hacerte entender que tienes que masturbarte; te obligan a hacer algo que haces “por la noche” o “por la mañana”, que te bajes los pantalones... Todo para que luego te digan ‘por la señal de la señal de Santa Cruz’ y te dibujen una cruz en la frente”. El bautizo, por otra parte, es algo más desagradable, tal y como indica: “Te obligan a arrodillarte en un lugar oscuro y te preguntan dónde está tu límite. Trataban de “acojonarte” un poco con preguntas duras. De repente, sonaba el pantalón, el cinturón, la bragueta... Y comenzaba a caerte un líquido caliente por el cuerpo. Te hacían creer que te estaban meando, pero en realidad era agua caliente”.

La psicóloga Pilar Conde, directora técnica de Origen, trata de buscar una solución al fenómeno. Ella explica que el rito “se lleva a cabo con la intención de demostrar poder y liderazgo, buscando la admiración” y que “a través del juego se disfruta con las emociones de dominación sobre un tercero”. La especialista, además, profundiza en que “el alumno recién matriculado llega a un sitio nuevo y tiene la necesidad de sentirse integrado, por lo que permite ciertas situaciones que no permitiría”, mientras que los veteranos soportan “la presión de demostrar su poder e influencia, por lo que en un momento dado pueden pasar sus propios límites”. Y, aunque el bisoño siempre tenga la última palabra, “aquí se trata de la necesidad de ser aceptado en grupo o de hacer amigos”.

Todo el proceso acababa con la ceremonia del “novato del año”, donde los veteranos elegían al mejor de todos los integrantes para, el año próximo, tener más privilegios sobre los novatos que los veteranos comunes. Se trata de una praxis longeva; podría decirse, además, que es algo hereditario, que se va pasando de “generación en generación”, aunque sea estudiantil. Aquí, sin embargo, no hay lazo familiar entre medias: sólo está la sororidad entre novatos y la solidaridad de los veteranos para convertirlo en un proceso agradable y liviano o en un tortuoso y escabroso infierno.