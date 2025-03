La nueva traición de Mónica García a los médicos

Tal día como hoy, hace un año, la ministra de Sanidad, Mónica García, recibía en su despacho a la médico intensivista Tamara Contreras, quien le entregó las más de 100.000 firmas recogidas a través de una campaña en Change.org para exigir el fin de las jornadas médicas de 24 horas seguidas. En ese momento, la reunión fue esperanzadora, ya que la ministra se comprometió a poner fin a estas guardias, reconociendo la denuncia de los sanitarios por «la situación de agotamiento extremo a la que nos vemos sometidos y las consecuencias que eso supone para la atención de los pacientes».Hoy, un año después, Contreras regresa al Ministerio con 180.000 firmas, acompañada de otros cinco médicos, con la desazón de sentirse engañada por Mónica García y sin ser recibida por la ministra.

«Esta mañana (por ayer) nos respondieron al correo que les enviamos hace una semana solicitando un encuentro con la ministra, y nos dijeron que no podrá recibirnos por motivos de agenda. Lo único que queremos es que nos explique por qué ha incumplido su compromiso. No podemos más», explica a LA RAZÓN la médico intensivista, que lidera esta campaña para poner fin al sistema de guardias de 24 horas.

"Hubo entendimiento, ya no"

«Hace un año, salí con una buena sensación de la reunión que mantuvimos. Hubo entendimiento. Ella, siendo médica y habiendo hecho guardias, conoce perfectamente la realidad que sufrimos. Lleva años luchando por la sanidad pública y por nuestras condiciones laborales, así que las condiciones eran idóneas para que finalmente se produjera ese cambio», relata Contreras.

De hecho, García le manifestó que «había que cambiar el sistema de guardias de 24 horas. No es humano tener jornadas semanales de 70 horas. «Estaba de acuerdo, pero no ha cumplido con su palabra, en absoluto». Propuso entonces que el actual sistema se modificara a guardias de 17 horas, lo que, aunque no es un gran avance, representaba algo de mejora», afirma la intensivista.

Sin embargo, el jarro de agua fría llegó cuando en enero se filtró el borrador del Estatuto Marco, el documento que recoge las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y que está siendo negociado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos. «La sorpresa fue que en el documento no se reflejaba ninguna mejora en cuanto a las guardias, tal como se había comprometido la ministra. Incluso aparecían novedades que empeoraban las condiciones actuales». Entonces, la doctora Contreras se quedó en «shock». «Habíamos mantenido varias conversaciones interesantes durante todo el año hasta enero, cuando dejé de recibir respuestas a los correos electrónicos y la comunicación se bloqueó», reconoce con indignación.

"El Estatuto Marco"

Por este motivo, hoy toma un vuelo desde Menorca (donde trabaja) hasta Madrid para entregar la urna con casi 200.000 firmas. Ayer salía de una guardia de 24 horas, hoy vuela a la capital, y el viernes regresa al hospital para ponerse la bata y seguir trabajando. «Es una paliza, pero hay que luchar para que la situación mejore», asevera

Durante la entrevista, la intensivista quiere recalcar que esta lucha no está motivada por aspectos económicos, sino por lo «inhumano» de las guardias, que afectan la salud de los médicos y repercuten también en los pacientes. «Somos la única profesión que tiene estas condiciones, y estamos hablando de salud. Lo que queremos es que los profesionales trabajen bien y que ningún paciente sea el paciente al que se le atiende en la hora 23; queremos que se disminuya todo eso que la evidencia científica dice que son los errores médicos que se producen por el cansancio de los profesionales», reflexiona.

Es consciente de que cambiar un modelo que lleva cinco décadas sin evolucionar no es sencillo, por eso aceptó la «paciencia» que le pidió la ministra y aguantó hasta que llegó la decepción con el Estatuto Marco. «Llevamos más de 20 años con condiciones laborales pésimas. Entendemos que el cambio lleva tiempo, pero no vemos ningún movimiento que nos dé esperanza de que eso sucederá, según las últimas declaraciones», comenta. Tampoco entiende cómo, si desde el gobierno se lucha por reducir la jornada laboral de todos los profesionales, los médicos deben trabajar hasta 90 horas semanales

Sobre la eliminación de las guardias de 24 horas, Contreras exige que, si se reduce a las 17 horas que prometió García, se mantenga la misma compensación económica, ya que «este asunto genera una falta de consenso» entre los profesionales «por el miedo a perder poder adquisitivo». Además de su visita al Ministerio de hoy, Contreras recuerda la importancia de la manifestación del sábado contra el Estatuto Marco «que sigue legitimando las guardias de 24 horas». Pensaban que Mónica García era una de las suyas, pero no. La política engulló a la médica.