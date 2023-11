¿Obligar a la pareja a tener sexo es violencia?

Por supuesto que sí. Los que no lo saben, según un estudio elaborado por la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias, son un 17% de los jóvenes de entre 16 y 21 años. ¿Cómo es posible que con el bombardeo de información que existe sobre el consentimiento tantos jóvenes piensen así? Pues no solo ocurre eso. Casi un 23% de ellos cree que insultar a la pareja no es violencia y un 21% considera que empujarla, golpearla o amenazarla en una discusión no es maltrato.

¿Cómo podemos explicar que en una sociedad como la nuestra, donde un 72% considera inaceptable la violencia de género, la considera muy grave y cree que en su variante psicológica es tan condenable como en la física los jóvenes piensen de este modo tan atroz?

El pasado jueves participé en un certamen de Tecnología en Alicante con una conferencia sobre mi experiencia profesional y personal con la evolución de la tecnología, donde hablé a más de 300 jóvenes de mi pasado, con olivettis y humo en las redacciones, tipómetros y cíceros y, por supuesto, sin San Google, que les sonó como es lógico, a la época de los dinosaurios.

Pero también les hablé de las tecnologías que rigen nuestras vidas, de la Inteligencia Artificial y sus bondades y miserias que temen incluso sus creadores, y de algunas de sus costumbres asociadas a la tecnología, como visitar regularmente páginas de porno. Pedí a los que no habían entrado nunca a una página de porno que levantaran la mano. La levantaron, entre risas y codazos, que denotaban poca credibilidad, menos de diez. O hablamos con ellos y les guiamos, o la información/desinformación de las redes e internet les seguirá confundiendo...