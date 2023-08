Las OMS insta a los países a no dejar de comunicar los casos de covid

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido de que la Covid-19 sigue siendo "una amenaza para la salud mundial", por lo que ha instado a los países a seguir informando de los casos pese al fin de la emergencia sanitaria, después de que se haya registrado un descenso de los países que notifican casos al organismo.

En el último mes, solo el 25% de los países y territorios han notificado muertes por Covid-19 a la OMS, y solo el 11% ha notificado hospitalizaciones e ingresos en UCI, informa Ep. "Esto no significa que otros países no tengan muertes u hospitalizaciones, sino que no las están notificando a la OMS", ha lamentado el director general de la OMS en una rueda de prensa ofrecida desde Ginebra (Suiza) este miércoles.

"Hace tres meses, declaré el fin de Covid-19 como emergencia sanitaria mundial, aunque dije que sigue siendo una amenaza para la salud mundial. Desde entonces, el número de casos notificados, hospitalizaciones y muertes a nivel mundial ha seguido disminuyendo", ha expresado Tedros, para insistir en que "el número de países que comunican datos a la OMS también ha disminuido significativamente".

Si bien ha reconocido que "no hay duda" de que el riesgo de enfermedad grave y muerte por Covid-19 es mucho menor que hace un año, debido al aumento de la inmunidad de la población por vacunación, infección o ambas, y al diagnóstico precoz con una mejor atención clínica, ha recordado que la OMS sigue evaluando el riesgo de la Covid-19 para la salud pública mundial como "alto". "El virus sigue circulando en todos los países, sigue matando y sigue cambiando", ha asegurado.

Seguimiento de la variante EG.5

De hecho, Tedros ha informado de que la OMS está rastreando actualmente diferentes variantes del virus, incluida la EG.5. "Sigue existiendo el riesgo de que aparezca una variante más peligrosa que podría causar un aumento repentino de casos y muertes", ha alertado.

En este sentido, la OMS ha advertido de que la nueva variante EG.5 puede aumentar los casos a nivel mundial, aunque no hay evidencia científica de que por el momento esté produciendo un incremento de las hospitalizaciones. A través de un informe publicado el martes, el organismo sanitario internacional de Naciones Unidas calificó como "bajo" el riesgo para la salud pública que plantea EG.5, un linaje descendiente de XBB.1.9.2 que se notificó por primera vez el 17 de febrero.

Sin embargo, la OMS también puntualiza que, debido a su ventaja de crecimiento y a sus características de escape inmunitario, EG.5 "puede provocar un aumento de la incidencia de casos y convertirse en dominante en algunos países o incluso a nivel mundial".

Recomendaciones permanentes

Cuando la OMS declaró el fin de la emergencia por Covid-19 en mayo, el director general del organismo sanitario de las Naciones Unidas anunció que se encontraba estableciendo un comité de revisión y asesoramiento sobre las recomendaciones permanentes para apoyar a los países en el manejo de Covid-19 a largo plazo, que ha presentado este mismo miércoles.

"Estas recomendaciones refuerzan el asesoramiento que la OMS ha proporcionado a los países en su Plan Estratégico de Preparación y Respuesta, publicado en mayo", ha informado Tedros.

En primer lugar, según el documento, todos los países deberían actualizar sus programas nacionales Covid-19 utilizando el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta de la OMS, para avanzar hacia "una gestión sostenida" a más largo plazo del virus.

En segundo lugar, la OMS insta a todos los países a mantener la vigilancia colaborativa de la enfermedad, a fin de detectar cambios significativos en el virus, así como tendencias en la gravedad de la enfermedad y la inmunidad de la población.

Asimismo, la OMS pide que todos los países comuniquen los datos de Covid-19 a la propia OMS o en fuentes abiertas, especialmente sobre mortalidad y enfermedad grave, secuencias genéticas y datos sobre la eficacia de la vacuna.

Además, todos los países deberían seguir ofreciendo la vacunación de Covid-19, especialmente a los grupos de mayor riesgo, que tienen más probabilidades de ser hospitalizados o de morir.

Por otro lado, reclaman que los países sigan "iniciando, apoyando y colaborando" en la investigación para generar pruebas para la prevención y el control de la Covid-19.

En esta línea, los territorios también deberían ofrecer una atención clínica óptima para la Covid-19, incluido el acceso a tratamientos probados y medidas para proteger a los trabajadores sanitarios y a los cuidadores.

Por último, los países deberían seguir trabajando para garantizar un acceso equitativo a vacunas, pruebas y tratamientos seguros, eficaces y de calidad para el Covid-19.

"Reconocemos que muchas personas y gobiernos consideran que la Covid-19 es cosa del pasado. Entonces, ¿por qué siguen siendo importantes estas recomendaciones? Para los que perdieron a un ser querido, para los que siguen corriendo el riesgo de sufrir una enfermedad grave o de morir, para los que siguen padeciendo la enfermedad después del Covid-19: para ellos, la Covid-19 sigue siendo una amenaza y un trauma cotidianos", ha zanjado Tedros.

En este punto, ha recordado que la aplicación de estas recomendaciones no solo ayudará a protegerse contra la Covid-19, sino que también ayudará a los países a prevenir y responder a otras enfermedades. "La OMS no se olvidará de la Covid-19, y los gobiernos tampoco pueden hacerlo. No podemos predecir el futuro, pero podemos prepararnos para él", ha finalizado.