Un oncólogo valora si es bueno tomar una cucharada de aceite de oliva en ayunas como Kourtney Kardashian: "Es una tendencia que.."

Las redes sociales son un arma de doble filo. Las publicaciones pueden servir de ayuda, de entretenimiento y hasta de aprendizaje, pero también pueden acabar provocando problemas para la salud. Muchos usuarios siguen al pie de la letra lo que se encuentran, especialmente si son de famosos. Lo que suben los influencers repercute directamente en la actuación de muchos usuarios, que se toman sus indicaciones como si de un dogma se tratase.

Las influencers por excelencia a nivel internacional son las Kardashian. Sus seguidores viven su día a día y replican fielmente sus actuaciones. Sus rutinas y sus dietas son seguidas al milímetro y ahora una de Kourtney está en boca de todos. La hermana de Kim y Khloé anunció que cada dos días bebe una cucharada de aceite en ayunas antes de desayunar como parte de su rutina habitual para mantener su salud y su belleza. Muchos la han seguido y se han sumado a la moda, pero...¿es eficaz?

¿Es bueno tomarse una cucharada de aceite de oliva en ayunas?

"Tomarlo por la mañana en ayunas no hace ni bien ni mal, es una tendencia que de momento no tiene evidencia científica así que no tengo ganas de sugerirlo, cuando haya estudios al respecto entonces podremos hablar de ello. de nuevo. Personalmente, uso aceite crudo para condimentar las verduras, no es necesario consumirlo de otras formas, está bien en la dieta normal", explicó de forma contundente el oncólogo italiano Silvio Garattini en Vanity Fair.

"El aceite de oliva es rico en ácido oleico y polifenoles que tienen un efecto antiinflamatorio. Su composición nutricional la convierte en un alimento imprescindible en la dieta porque reduce el factor de riesgo de muchas enfermedades", recalcó este experto sobre el aceite de oliva. Incide en que es beneficioso tomarlo, pero no valora el hecho de hacerlo específicamente en ayunas porque cree que no hay suficientes datos.

No todos los aceites son igual de beneficiosos

"La calidad del aceite la que puede marcar la diferencia, es lo que hay que ver para estar seguro de que estás tomando un aceite rico en polifenoles", concluyó Silvio. El doctor Miguel Ángel Martínez-González explicó también otros posibles beneficios de tomar aceite en un estudio sobre la dieta mediterránea.

Algunos beneficios de tomar aceite

Reducción del riesgo cardiovascular: Seguir una dieta mediterránea enriquecida con aceite de oliva virgen extra puede reducir significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares.

Seguir una dieta mediterránea enriquecida con aceite de oliva virgen extra puede reducir significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares. Mejora de los marcadores y clave en el colesterol: el consumo de aceite de oliva de forma regular mejora varios algunos marcadores de salud como la reducción del colesterol LDL, la mejora del perfil lipídico y la reducción de la inflamación.

el consumo de aceite de oliva de forma regular mejora varios algunos marcadores de salud como la reducción del colesterol LDL, la mejora del perfil lipídico y la reducción de la inflamación. Protección contra el deterioro cognitivo: El aceite de oliva virgen extra puede estar asociado con un menor riesgo de deterioro cognitivo y demencia en adultos mayores.

El aceite de oliva virgen extra puede estar asociado con un menor riesgo de deterioro cognitivo y demencia en adultos mayores. Reducción de enfermedades crónicas: Consumir este alimento puede ayudar ante la diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer.

El aceite de oliva, producto de moda en Estados Unidos

Varias personalidades importantes a nivel de repercusión social en Estados Unidos están como locas con el aceite de oliva. Kourtney Kardashian declaró que lo bebe cada dos días, Gwyneth Paltrow en su revista lo definió como oro líquido, mientras que Beyoncé ha invertido en una empresa productora de aceite de oliva. Incluso antes de que se volviera viral en TikTok, la moda también llegó a China.