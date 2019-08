Óscar Camps, fundador de Open Arms: «No vamos a desembarcar en ningún puerto español»

–¿Cómo está la situación a bordo de la embarcación?

–¡Imagínate! Acaban de ser rescatados de un naufragio y huyen de un país en guerra donde, además, sufren atrocidades. Su testimonio recuerda mucho a los campos de concentración nazis. Están un poco escandalizados por la inacción de la Comisión Europea, que no es capaz de articular un mecanismo para poder desembarcarles en virtud del Derecho Internacional Humanitario. Esta situación sería impensable si fueran finlandeses, suecos o franceses los que se encontrasen en la cubierta después de haber sido violados, torturados y disparados por la mafia en Libia.

–¿Van a aceptar el ofrecimiento de la comunidad valenciana o catalana?

–No tenemos intención de ir a España. Agradecemos que las comunidades se pronuncien. Eso no significa que estas personas puedan acabar en España. En un determinado momento, la dirección de la Marina Mercante nos bloqueó el barco porque dice que no garantiza la seguridad suficiente para trasladar a un número de personas elevado. Evidentemente, ahora no vamos a ir a España. La idea es desembarcarlos en Italia o Malta y que luego se haga el reparto a través del Estado español, bien directamente o bien por medio de la Comisión Europea.

–¿Están dispuestos a llegar tan lejos como la capitana del «Sea Watch», Carola Rackete, y desembarcar en bajo amenaza de detención?

–Ninguna amenaza, ningún decreto, ni ninguna sanción nos va a impedir velar y priorizar la vida y la salud de las personas que llevamos a bordo. Está por encima de cualquier decreto absurdo. En el momento en el que veamos que están empeorando, los evacuaremos.

–Italia acaba de endurecer las multas a quienes transiten por sus aguas, ¿les preocupa?

–Cada Gobierno hace lo que puede en su beneficio. En el caso de España, en un momento electoral bloqueó al «Open Arms» y puso toda su maquinaria administrativa para dificultarnos e impedirnos la salida. Salvini hace exactamente lo mismo en su cortijo.

–¿Cuál es la solución al drama de la migración en el Mediterráneo?

–Habría que identificar a los solicitantes de asilo y refugio que están atrapados en Libia y tener vías legales y seguras para que estas personas puedan usar el derecho a la solicitud de asilo o refugio, porque es un derecho que se tiene. No son las organizaciones humanitarias las que producen el efecto llamada, sino la propia política migratoria de la UE la que fomenta el crimen organizado.