El Papa recibe al arzobispo y seminaristas de Madrid

El Papa Francisco recibió hoy a 85 seminaristas de Madrid acompañados del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, y del rector del seminario, José Antonio Álvarez, y mantuvieron una charla con preguntas y respuestas de más de una hora en la que les instó a huir de las ideologías que "ciegan y no ayudan".

Aunque el Papa tenía un discurso preparado para esta ocasión, prefirió conversar con ellos y aceptar las preguntas de los seminaristas madrileños de los que le sorprendió que fueran tantos.

En la conversación, Bergoglio "ha insistido en el peligro de las ideologías", explicó el rector del Seminario Conciliar de Madrid, quien añadió que les puso en alerta de que pueden "vivir una fe muy ideológica donde no miramos a la personas, no reconocemos la verdad de la fe y nos quedamos encerrados en nuestras propias ideologías que no nos permiten ver a las personas como son, como hermanos"

"¡Cuidados con las ideologías, que ciegan y no ayudan!", les dijo el papa .

El cardenal Cobo explicó que respondió a todas las preguntas y que incluso les agradeció "por este rato" y que fue un encuentro en el que Francisco les abrió su corazón "porque contó cosas de su historia".

"Yo le daba las gracias, pero me he sorprendido que al final ha sido él quien me ha dicho 'gracias por este rato'", explicó Cobo.

"Nos ha dado las clave para la vida del seminario, para la vida personal y nos ha abierto su corazón contándonos cosas sobre su vida y su vocación", añadió el arzobispo de Madrid.

Agregó que entre los temas de las preguntas se abordó, por ejemplo, "el tema de cómo reza el papa, cómo saber que tenemos vocación o no tenemos vocación, cómo afrontar adicciones dentro de la vida , cómo anunciar el Evangelio y cómo contagiar o explicar mi vocación a otros".

Desde el tema de preguntar al Papa que cuando tuvo la primera experiencia vocacional, o sea, quiero decir, es que hemos tocado todas las teclas, por eso yo creo que no se quería ir.

Cobo, que fue nombrado cardenal por Francisco en 2023, explicó que el consejo que más se repitió por parte del papa fue el "aplicar el discernimiento a todas las situaciones" pero también les habló "del arte de pedir perdón".

Esta visita se produce más de diez años desde la última visita de los seminaristas madrileños al papa Francisco, pues la última se enmarcó dentro del encuentro de Jóvenes en Formación celebrado con ocasión del Año de la Fe, el 6 de julio de 2013, que reunió a seminaristas, novicios y novicias procedentes de varias partes del mundo.

Además en esta visita se producirá la toma de posesión de su parroquia como cardenal de Cobo, que será la de Santa María de Montserrat de los Españoles.