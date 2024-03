La pesadilla de la mujer violada dos veces en La Rioja: fue sacada de su casa y llevada a un descampado

La localidad riojana de Albelda de Iregua está conmocionada por una tremenda agresión sexual cometida en el pueblo el pasado viernes, coincidiendo con el 8M, Día Internacional de la Mujer. La víctima, una mujer de 28 años, fue encontrada desnuda en un descampado. No es la primera vez que esta mujer sufre una agresión física, ya que hace un año fue violada y golpeada por su expareja. Desde entonces, tanto ella como su entorno no han parado de sufrir amenazas por el proceso judicial que tiene abierto contra su ex.

La sucesión de los hechos es escalofriante. Presuntamente, el agresor esperó a que su pareja abandonase el domicilio y cuando la mujer se encontraba sola, la sacó a la fuerza para llevarla a un descampado, informa el programa Espejo Público de Antena 3. Allí cometió la agresión, violándola y dándole una paliza, golpeándola fuertemente incluso con un "ladrillo".

La víctima aún tiene secuelas físicas de la agresión, llegando a estar dos días ingresada en un hospital. Todavía muy impactada por lo sucedido, relata al programa que tiene mucho miedo, que no puede hablar mucho porque no se encuentra bien. "No se lo deseo a nadie. Lo que estoy viviendo es un infierno".

Aunque la agresión del pasado viernes la cometió, presuntamente, una sola persona, la joven y su entorno hablan siempre en plural sobre su autoría, por el vínculo del atacante con el clan al que pertenece la expareja de la joven. Su pareja cuenta que tienen mucho miedo porque "esa gente sigue en la calle". “La querían matar y mientras se la llevaban le decían ‘tú no vas a ir al juicio, tú no vas a ir al juicio'", explica.

El domingo unas 500 personas se concentraron en Albelda para mostrar el rechazo a lo sucedido. En declaraciones a los periodistas, los familiares de la joven explicaron que la víctima sufrió una agresión sexual hace un año por parte de una persona miembro de un grupo que había llegado a este pueblo hace un tiempo y "ahora lo ha vuelto a hacer para advertirle que no siga con la denuncia" que presentó en su momento, afirmó en declaraciones a los periodistas la tía de la víctima, Soledad Cerrillo.

Como pudo confirmar Ep con el alcalde de Albelda, Sergio Ochagavía, el suceso ha levantado "un enorme revuelo en el pueblo". La zona donde se habrían cometido los presuntos hechos está en la parte alta del pueblo, el llamado barrio de Arriba, una zona que "como ha pasado en muchos cascos antiguos", señaló el alcalde, se ha ido degradando "y ha ido a vivir gente con pocos recursos", aunque Ochagavía incidió en "no vincular una cosa con otra".

Por su parte, la delegada del Gobierno de La Rioja, Beatriz Arraiz, informó este martes de que "todavía" no se ha detenido a nadie por la presunta agresión aunque reconoció que "hay avances". Arraiz quiso destacar que "se está investigando concienzudamente" por parte de la Guardia Civil pero "no podemos dar más datos" sobre todo "teniendo en cuenta que es una agresión sexual donde se puede victimizar doblemente a la persona agredida". Por ello insistió en que "hay que tener más cautela si cabe". En sus declaraciones, Arraiz señaló que "seguramente tengamos en breve resultados, pero tienen que entender que al final esto es delicado".