La plataforma Antitabaco pide al Ministerio soluciones para los fumadores y no solo prohibiciones

La plataforma para la Reducción del Daño por Tabaquismo y diversos expertos han pedido al Ministerio de Sanidad que el nuevo Plan Integral frente al Tabaquismo no se centre solo en la prevención y cesación del hábito tabáquico ya que esto "no es suficiente", sino que se apoye en "la reducción del daño por tabaquismo", teniendo en cuenta las herramientas de reducción del daño en las que incluyen los cigarrillos electrónicos como método para dejar el tabaco convencional.

“La prevención y la cesación no son suficientes, tenemos que apoyarnos en la reducción del daño. Las soluciones tienen que ser realistas para los fumadores. Dejar de fumar no es sencillo, y a la vista está, si llevamos 20 años con las mismas propuestas y no se ha reducido el número de fumadores, algo estamos haciendo mal si basamos todo nuestro esfuerzo en prevención y cesación”, ha declarado Fernando Fernández Bueno tras hacerse público el nuevo plan.

La plataforma también acusa a la ministra de Sanidad, Mónica García de “no tener en cuenta toda la evidencia científica para la elaboración del Plan Antitabaco, si no solo la que encaja con su ideología, según ha señalado el cirujano oncólogo del Hospital Gómez Ulla de Madrid y portavoz de la plataforma para la Reducción del Daño por Tabaquismo.

“El plan no va a conseguir reducir de manera efectiva el número de fumadores porque solo se centra en proteger a la sociedad de los fumadores sin aportar herramientas a lo que verdaderamente tienen el problema que son los millones de fumadores que todavía existen en nuestro país” declara Fernández Bueno.

Más impuestos al tabaco de combustión

Desde la plataforma consideran que es necesario poner más impuestos al cigarrillo de combustión, pero solo en estos casos, ya que, si el cigarrillo no tiene tabaco, ni nicotina, no puede considerarse tabaco y el daño a las personas no es el mismo. “La guerra que se está intentando establecer es una guerra a la nicotina, una guerra a otros productos que directamente no tienen tabaco. Una de las equiparaciones que se quiere hacer con esto es en los productos con y sin nicotina”, ha apuntado el portavoz refiriéndose a que se pretende equiparar la regulación de los productos como cigarrillos electrónicos o el tabaco calentado, al tabaco convencional.

Los miembros de la plataforma están de acuerdo en ampliar la protección a los menores, aunque para ello es necesario poner el foco en la venta ilegal. También coinciden en la ampliación de los espacios sin humo, entre los que deberían incluirse terrazas, estadios y coches” a pesar de que el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha aclarado que en los espacios privados como los coches la regulación no puede aplicarse.

Ven como necesaria una formación específica y efectiva para los profesionales sanitarios, ya que no puede ser que digan que los cigarrillos electrónicos o el tabaco calentado son igual de malos o incluso peores que el cigarrillo de combustión.

El médico experto en adicciones y especialista universitario en Medicina Interna y Drogodependencias, José María García Basterrechea añade que “si demonizamos estas alternativas, si prohibimos su uso, pueden ocurrir dos cosas. Por un lado, el mercado negro. Por otro, que al final sea más sencillo seguir fumando. Se dice que es la puerta de entrada para que los jóvenes empiecen a fumar, y esto no está demostrado en ningún sitio”.

Miguel de la Guardia, catedrático de Química Analítica de la Universidad de Valencia, señala que el plan de Sanidad tiene carencias ya que no ofrece a los fumadores una salida para la cesación. “Hay que aportar datos, no opiniones. Prohibir por prohibir no es una buena alternativa. Prohibir por ideas y no basándonos en datos, tampoco. La reducción del daño es la gran olvidada por el Ministerio” declaraba el catedrático quien confía en que las comunidades autónomas puedan aportar una mayor sensatez a la problemática.

El cigarrillo electrónico también provoca cáncer

El nuevo plan Antitabaco presentado por Sanidad a las comunidades autónomas llega en un momento de pleno debate entre la sociedad. Precisamente, un reciente estudio dirigido por investigadores de la University College London (UCL) y la Universidad de Innsbruck ha revelado que el cigarrillo electrónico puede también provocar cambios en el ADN de las personas asociados al cáncer.

El estudio realizado con más de 3500 personas ha examinado los efectos epigenéticos del tabaco convencional y la de estos dispositivos en el tiempo, comprobando que también pueden provocar cambios asociados a un aumento del riesgo tumoral. Es un paso adelante para ayudar a los investigadores a profundizar en el conocimiento de los efectos a largo plazo de los cigarrillos electrónicos en la salud.

Y es que uno de cada cuatro jóvenes de 12 y 13 años afirma haber fumado cigarrillos electrónicos alguna vez, según revela el estudio piloto sobre consumo de alcohol y tabaco y posibles adicciones comportamentales en jóvenes realizado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre drogas de 2023.