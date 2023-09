¿Por qué cuando estamos a punto de dormir se nos ocurren las mejores ideas?

¿Alguna vez te ha pasado estar intentando dormir en la cama y de repente tener una muy buena idea? Piensas que te acordarás a la mañana siguiente y por eso, no lo apuntas. La situación es la siguiente, ya es de noche, tienes sueño, está todo apagado y tendrías que levantarte a por un bolígrafo y una libreta. Intentas recordar la idea en tu memoria hasta que te quedas dormido. Sin embargo, cuando te despiertas al día siguiente, ya no te acuerdas.

Esto no le sucede a todas las personas, sino solo a aquellas que tienen una mente creativa. Hay una explicación sencilla a por qué se nos ocurren las mejores ideas justo antes de irnos a dormir. Se debe a que es el momento del día en el que el cerebro está más relajado. Momento en el que piensa con mayor libertad y sosiego.

¿Por qué por la mañana no te acuerdas de la idea que tuviste justo antes de dormir?

Durante el día, el cerebro suele estar pendiente de varias cosas a la vez. Toma decisiones y procesa información rápidamente. Esto no permite al cerebro pensar con claridad dado que tiene que preocuparse de otras cosas. Sin embargo, cuando llega la noche y ya nos acostamos en la cama, el cerebro no tiene nada más en lo que pensar. Por lo que es justo en ese momento en el que se nos ocurren las mejores ideas.

Ideas que a veces pueden estar conectadas con otro asunto que llevamos pensando a lo largo de todo el día o simplemente ideas nuevas que podríamos llevar a cabo en un futuro próximo. No obstante, si no se apuntan, lo más seguro es que a la mañana siguiente no te acuerdes de ello. Esto se debe a que el cerebro, durante el sueño, pasa por distintas fases y experimenta diferentes cambios. Por lo que no llega a procesar la información que pensamos justo antes de dormirnos.

Ocurre algo parecido con los sueños y con las pesadillas. Cuando nos despertamos, a veces, nos acordamos de lo que hemos soñado. Aunque por lo general tenemos un vago recuerdo o incluso no llegamos a recordar nada. Esto es debido a que los sueños se producen en la fase REM. Fase en la que el cerebro consolida la información del día sin tener en cuenta lo que hemos soñado o lo que hemos pensado justo antes de dormirnos.

La mejor sugerencia para acordarnos al día siguiente de las buenas ideas que tenemos antes de dormirnos es tener una libreta y un bolígrafo en la mesita de noche. De esta manera podremos apuntar la idea rápidamente. Otro truco que algunas personas llevan a cabo es encender el móvil y apuntar la idea. Sin embargo, esta no es la mejor solución dado que el teléfono podría desvelarnos y quitarnos el sueño.