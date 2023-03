¿Qué información debo aportar si llamo al 112 para notificar un accidente de tráfico?

A pesar de todos los esfuerzos invertidos en campañas de prevención, controles de alcoholemia, regulaciones, (…) los accidentes de tráfico siguen siendo muy comunes en nuestras carrateras. Y es nuestra obligación saber cómo reaccionar cuando nos encontramos frente a una situación tan complicada como esta, porque los primeros minutos después de un siniestro son los más importantes para la supervivencia de los heridos más graves.

Estamos hablando de que es en este plazo de unos 60 minutos, más o menos, en el que se producen casi el 75% de todos los fallecidos en accidentes de tráfico, por eso se le conoce como la “hora de oro”. La situación es crítica, pero no podemos permitir que nos dominen los nervios. Nuestra iniciativa y nuestra determinación podría suponer la diferencia entre la vida y la muerte de una persona.

Nuestra responsabilidad ciudadana

La conducta PAS está reconocida internacionalmente como el protocolo básico de actuación para socorrer a los heridos en un siniestro, antes de que lleguen los servicios de emergencia a la escena. Las siglas PAS se refieren a:

1. Proteger

Estaciona en un lugar seguro de la calzada, donde no estorbe ni produzca nuevos accidentes. Sal del vehículo con el chaleco reflectante puesto. Para evitar que se produzca un nuevo accidente, es primordial hacer segura la zona afectada. Coge los triángulos de emergencia del maletero de tu coche y señaliza con la suficiente distancia el lugar del accidente, de forma que no corramos el riesgo de que otro vehículo choque contra los vehículos accidentados o contra el nuestro. Una vez asegurado el lugar, procedermos a la observación de potenciales riesgos (escapes de gasolina, aceite, freno de mano, electricidad, etc.).

2. Avisar

Los testigos del accidente, es decir, las terceras personas que no estuvieron implicados en el siniestro… pero que estaban ahí cuando ocurrió, son muy importantes en este tipo de situaciones, porque son los que conocen de primera mano cómo se produjo el accidente. Ahora bien, no sólo debemos disponer de la máxima información posible, sino que también debemos saber cómo comunicarla de una manera clara y concisa:

¿Qué información debo dar si llamo al 112?

Localización del accidente (calle, número, punto kilométrico, localidad, si es una vía de doble sentido es preciso informar de la dirección en la que se encuentra el problema…).

(calle, número, punto kilométrico, localidad, si es una vía de doble sentido es preciso informar de la dirección en la que se encuentra el problema…). Características y número de los vehículos implicados.

Número de heridos y toda aquella información que podamos aportar sobre ellos.

y toda aquella sobre ellos. Características especiales del accidente (existen personas atrapadas, existe peligro de caída del vehículo, está implicado un vehículo que transporta mercancías peligrosas, el vehículo ha caído al agua, etc.).

(existen personas atrapadas, existe peligro de caída del vehículo, está implicado un vehículo que transporta mercancías peligrosas, el vehículo ha caído al agua, etc.). Es conveniente dejar un número de teléfono de contacto.

Cualquier otra información que sea importante para los equipos de emergencia.

3. Socorrer

En ocasiones, querer ayudar puede generar más problemas de los que soluciona. No es suficiente con tener buena voluntad, también hay que conocer las técnicas adecuadas de primeros auxilios. Así que, si no sabe qué hacer, lo mejor es no hacer nada, porque una actuación precipitada podría agravar el estado de las víctimas y provocar secuelas irrecuperables.

Desde la DGT nos recuerdan:

Si se trata de una accidente de moto, no debemos quitar el casco del accidentado.

del accidentado. No rescates a personas de vehículos inestables.

Si alguna víctima lo precisa, realiza apertura de la vía aérea.

Comprime las heridas sangrantes .

. No movilices a la víctima si no se tiene conocimiento, salvo situaciones de riesgo por incendio o explosión inminente.

si no se tiene conocimiento, salvo situaciones de riesgo por incendio o explosión inminente. Afloja las prendas que aprieten a las víctimas.

que aprieten a las víctimas. Protege a las víctimas del frio o del calor .

o del . No des a las víctimas nada de beber ni comer.

Con la llegada de los servicios de emergencias al lugar del accidente (bomberos, policías, sanitarios...) se pone fin a la actuación PAS. Y a partir de ese momento, debemos mantenernos al margen. . Y, por último, recuerda que es nuestra responsabilidad poner nuestro granito de arena para que los profesionales consigan llegar al lugar del accidente antes de la “hora de oro”. Así que, si una ambulancia viaja con las sirenas encendidas detrás de nosotros, asegurémos de quitarnos de en medio para que puedan llegar a tiempo.