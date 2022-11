Cómo actuar en un accidente de tráfico

En 2021 se produjeron 921 siniestros mortales en las carreteras españolas en los que fallecieron 1.004 personas y otras 3.728 resultaron heridas graves. Son un 9% menos que en 2019 y es el segundo mejor año de la serie histórica. Saber cómo actuar en estos casos es muy importante.

1. Tengo un golpe con el coche. ¿Qué hay que hacer lo primero?

Es muy importante tratar, lo antes posible, que éste no se haga más grande. Así que algo prioritario es señalizar el lugar, siempre priorizando la seguridad, para evitar que haya más accidentados. Poner el triángulo señalizando el lugar nos protegerá de que el accidente se haga más grande (otro vehículo colisione con el propio accidente) y a la vez hará que el resto del tráfico extreme la precaución para que no se vean afectados por las posibles alteraciones que se hayan producido. Tras conseguir un entorno seguro, o si éste no se puede asegurar, hay que llamar a los profesionales de las emergencias (Bomberos, Policía o Guardia Civil, sanitarios y Protección Civil) a través del teléfono 112. El centro coordinador gestionará los recursos necesarios para atenderlo correctamente. Por último, dentro de las capacidades y conocimientos de cada uno podremos ayudar al resto de accidentados en la medida de lo posible mediante el soporte vital básico o los primeros auxilios. Esto se resume en la conducta PAS, dónde la P recuerda que lo primero es proteger (a uno mismo, el propio accidente y el entorno por ese orden), lo segundo, la A de alertar (llamando al 112) y la S que indica que la última prioridad es socorrer en lo posible recordando la premisa de no empeorar o perjudicar con nuestras acciones a los lesionados.

2. ¿Cuáles son las principales lesiones que se pueden encontrar en un accidente de tráfico?

Los traumatismos por impacto directo son lesiones comunes en los accidentes de tráfico. Esto incluye fracturas, hemorragias, luxaciones... Para atender este tipo de lesiones hay que recibir una formación específica para estar seguro de que nuestras acciones benefician y no perjudican. Como dato interesante resalto que según se ha estudiado, el 45% de las lesiones medulares después de un accidente traumático se debe a la manipulación errónea del paciente. Esto nos invita a reflexionar que, si no sabemos bien qué hay que hacer, cómo se debe hacer y por qué se debe hacer, tratándose de un accidente traumático es mejor no hacer nada más allá de proteger y avisar.

3. Si el accidente es de una motocicleta, ¿la forma de actuar es diferente?

El tratamiento teórico de un accidente traumático es similar. Lógicamente las lesiones de un motorista, que está más expuesto que el conductor de un camión, por poner un ejemplo, son mayores, más profundas y de mayor severidad. Pero los conceptos básicos principales son los mismos.

4. ¿Es necesario llevar en el vehículo un pequeño botiquín de primeros auxilios?

Hay pequeños gestos en el primer momento del accidente que salvan vidas. Comprimir una hemorragia o realizar la reanimación cardiopulmonar son técnicas que requieren formación y entrenamiento específico. Pero también hay pequeños gestos que pueden empeorar los accidentes y las lesiones. Así, que hay que llevar en el botiquín lo que se sepa usar, y ¡si no sabe usarlo mejor no lo lleve! Como enfermero tengo la obligación profesional de recomendar que hagáis un curso de primeros auxilios y soporte vital básico. Algún día podría salvarle la vida a su madre, su pareja o su hijo. El accidente que mejor se trata es el que no ocurre. Mi consejo de enfermería alude a la prevención primaria para evitar los accidentes, evitando los factores que los motivan más frecuentemente. El exceso de velocidad en carreteras secundarias o el uso incorrecto de los dispositivos de seguridad del coche, por ejemplo.