Qué es Ugly Sweaters Day, el Día del Jersey Feo, y cuándo se celebra en 2024

El tercer viernes de diciembre es la fecha marcada en el calendario para dar rienda suelta al friki navideño que todos llevamos dentro. Es el momento en que se celebra el Día del Jersey Feo (Ugly Sweaters Day, en inglés) que, como no podía ser de otra manera, se ha convertido en una tradición importada de Estados Unidos y abre la puerta a las celebraciones de Navidad.

Esta peculiar festividad, que este año se celebra el viernes 20 de diciembre, invita a a vestir jerséis extravagantes y poco estéticos adornados con motivos navideños, como renos, muñecos de nieve, abetos, bolas de Navidad e, incluso, luces led y música. Es el día perfecto para sacar del armario ese suéter que nunca se usa y lucirlo con orgullo, y sin vergüenza, para que todos lo vean.

Cuándo surgio el Ugly Sweaters Day

Aunque no hay un consenso claro sobre el origen del Ugly Sweaters Day, en la década de 1950 surgió una tendencia de sudaderas conocidas como Jingle Bell Sweater, que no tuvo mucho éxito. A pesar de que diferentes personalidades de la televisión como Val Doonican y Andy Williams se ponían jerséis atrevidos durante la temporada festiva de Navidad, la moda no caló en la ciudadanía y cayó en el olvido.

La tendencia resurgió en la década de 1980 y los jerséis feos comenzaron a tomar popularidad, especialmente cuando personajes famosos aparecieron en programas de televisión con prendas con motivos navideños.

Colin Firth con el jersey de reno en el Diario de Bridget Jones La Razón

Pero no sería hasta el año 2001 que el destino de los suéteres feos cambiaría. En ese año se estrenó la película "El diario de Bridget Jones", y Colin Firth, que interpretaba a Mark Darcy, lucía un ridículo suéter con la cabeza de un reno. Esta puede haber sido una de las razones detrás del súbito aumento de popularidad del este tipo de prenda.

Jerséis feos por una buena causa

Años después, varios jóvenes de Vancouver (Canadá) fundaron el Ugly Christmas Sweater Day y usaron la venta de jerséis feos para recaudar dinero para el tratamiento del cáncer de su amigo. Desde este incidente inspirador, Ugly Sweaters Day ha enraizado en muchos países. Tanto es así que el alcalde de Vancouver, Gregor Robertson, dio carácter oficial al Día del Jersey Feo en 2012.

Desde entones, esta prenda de abrigo se ha convertido en un símbolo de la cultura pop navideña. La celebración se ha expandido a lo largo de los años, convirtiéndose en una forma divertida de compartir el espíritu de la Navidad y fomentar la camaradería entre amigos, familiares y compañeros de trabajo.

De hecho, muchas empresas ya organizan concursos en los que los empleados pueden mostrar sus suéteres más feos y se dan premios para los más creativos. Las fiestas familiares con estos atuendos también son comunes y se llevan a cabo actividades relacionadas con la Navidad.

En la expansión de esta tendencia han jugado un papel las redes sociales. Con el uso de hashtags como #UglySweaterDay, internautas de todo el mundo comparten fotos de sus atuendos, creando una comunidad virtual que celebra la diversión y la creatividad. Esta interacción ha permitido que el evento trascienda fronteras, convirtiéndose en una tradición global.

Esta moda también ha supuesto un impulso para las ventas en los comercios y son muchas las firmas de ropa incorporan suéteres de este tipo en su línea invernal.

Por su parte, algunas cadenas de televisión de EE UU, como la CNBC o la ABC, también rinden homenaje a este curioso día nacional y sus presentadores lucen jerséis feos en los informativos.