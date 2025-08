Las uvas también son un "superalimento", según un nuevo estudio

MADRID, 3 (EUROPA PRESS) Las uvas modulan el microbioma intestinal, el metaboloma y la expresión génica y se asocian con beneficios para la salud, por lo que se han ganado lo que debería ser un lugar destacado en la familia de los superalimentos, según el investigador en resveratrol y cáncer John M. Pezzuto, decano de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Salud de la Universidad Western New England (Estados Unidos). En un artículo publicado en el 'Journal of Agriculture and Food Chemistry', explora el concepto de 'superalimentos' y argumenta que las uvas frescas se han ganado un lugar destacado entre ellos y presenta una serie de pruebas que respaldan su perspectiva sobre este tema. Como se señala en el artículo, el término "superalimento" es un término común sin una definición oficial ni criterios establecidos. Los superalimentos convencionales suelen formar parte de la dieta mediterránea y suelen ser ricos en compuestos vegetales naturales beneficiosos para la salud. Pezzuto aborda en detalle el tema más amplio de los superalimentos y, a continuación, presenta los argumentos científicos a favor de las uvas, señalando que las uvas frescas se subestiman en este ámbito y, a menudo, no se incluyen en la mención de otros alimentos similares, como las bayas. Sin embargo, las uvas son una fuente natural de más de 1.600 compuestos, incluyendo antioxidantes y otros polifenoles como flavonoides, antocianidinas, catequinas, ácidos fenólicos, resveratrol y más. A los polifenoles se les atribuyen los beneficios de las uvas para la salud, gracias a su actividad antioxidante y a su influencia en los procesos celulares. Es la uva entera y la matriz única de estos compuestos la que crea los efectos biológicos, no un solo componente. Recuerda en su estudio que se han publicado más de sesenta estudios revisados por pares en la literatura científica sobre las uvas y la salud. El papel de las uvas en la salud cardiovascular está bien establecido, incluyendo la promoción de la relajación de los vasos sanguíneos y una circulación saludable, así como la modulación de los niveles de colesterol. Los ensayos clínicos también muestran que las uvas apoyan la salud cerebral (ayudan a mantener un metabolismo cerebral saludable e impactos beneficiosos en la cognición), la salud de la piel (mayor resistencia a la radiación UV y al daño del ADN en las células de la piel), la salud intestinal (modulando el microbioma intestinal y aumentando la diversidad en el intestino) y la salud ocular (impacto retiniano a través del aumento de la densidad óptica del pigmento macular). Finalmente, en el ámbito de la nutrigenómica (el estudio de los alimentos sobre la expresión génica en el cuerpo), se ha demostrado que el consumo de uvas altera positivamente la expresión génica en los sistemas corporales relevantes. Pezzuto sugiere que son estas actividades a nivel genético las que probablemente sean la fuerza impulsora detrás de los beneficios de las uvas para la salud. "El doctor Pezzuto demuestra que, según la ciencia, las uvas son un superalimento y deberían reconocerse como tal", afirma Ian LeMay, presidente de la Comisión de Uvas de Mesa de California, que ha apoyado este rabajo--. Y esperamos que usar esta nomenclatura en relación con las uvas se convierta en una práctica común".