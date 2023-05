Los que se van

Muchos se han ido y de múltiples formas en este fin de semana. Ciudadanos, echando la persiana al chiringuito, para no volver, esperamos, porque los estorbos no sirven más que para desbaratar un orden ya constituido y ya asumido, cuando la tómbola de partidos vino a echar por tierra una alternancia ideológica muy sana, al estilo USA, que nos sirvió para dar los primeros pasos por la endeble cuerda floja de la democracia. Hoy, una vez consolidada, hemos estado a punto de perderla pero por el otro lado, por la izquierda con todos esos partidos de cuarto y mitad que también se les ha mandado hacia un repliegue contundente, como Podemos, que quiso acercarnos al bolivarianismo, cuando los que huyen del horror que ello supone son quienes tocan la puerta de un país como España donde los que vienen con algo dinero se les invita a unas inversiones óptimas, donde los que vienen caninos tienen opciones para encontrar trabajo. Otro que ya va a dejar de marearnos va a ser el tal Redicho Revilla, que lo han mandado para su casa con su populismo y sus anchoas, que empezaban a oler a pescado podrido. Se restituye en el que fue su lugar con éxitos y con cariño del pueblo al gran Albiol, que con una mayoría absolutísima regresa a Badalona por la puerta grande. Y se nos fue, pero para el otro mundo, Antonio Gala, sumido en un ostracismo silencioso, un hombre con ingenio para ligar frases pero que en literatura fue solamente considerado un escritor menor, aunque vendiera muchos libros. Ya se sabe que darle a la manivela de las ventas no es difícil porque en general el filtro de la calidad en la literatura no se sabe muy bien dónde lo pone el público. Tampoco estamos seguros de que la gente lea todo lo que compra. En definitiva, a mí me quedan recuerdos de conversaciones divertidas, si bien he de confesar que nunca más he sabido de él una vez disuelto aquel grupete formado por Balbín, García, el Guti, Pedro J., Pablo Sebastián, etc. al que de tanto en tanto se unía Gala, quien tanto detestaba haber nacido en Brazatortas, provincia de Ciudad Real, y por eso aseguraba ser Cordobés, que le parecía más elegante.