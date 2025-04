¿Quiénes son las personas no binarias? Esto es lo que significa realmente

La sexualidad es la forma en que las personas experimentan y expresan los instintos y sentimientos que constituyen la atracción sexual por los demás. Es una parte normal de la experiencia humana y está determinada por varios factores que consisten en la composición genética, la educación infantil, las influencias de quienes nos rodean y las actitudes sociales.

Entre las diferentes culturas del mundo las normas de comportamiento y actitudes sexuales varían mucho. Ahora bien, para hablar de sexo se utilizan varios términos entre los que destacan sexo y género que no hay que confundirlos.

El sexo hace referencia a la anatomía de una persona, lo que a menudo se capta en la frase "asignado al nacer". Se puede considerar que una persona es hombre, mujer o no claramente hombre o mujer.

Por su parte, la identidad sexual/orientación sexual es el patrón de atracción emocional, romántica y/o sexual que las personas sienten hacia los demás. También se refiere al sentido de identidad personal y social de una persona en función de sus atracciones, sus comportamientos relacionados y su pertenencia a una comunidad de personas con similares atracciones y comportamientos.

Según el Manual MSD, existen muchas identidades sexuales diferentes, como la heterosexualidad (atracción por el sexo opuesto), la homosexualidad (atracción por el mismo sexo), la bisexualidad (atracción por ambos sexos) y la asexualidad (falta de atracción sexual por ambos sexos).

¿Qué significa ser de género no binario?

En primer lugar debemos atender a lo que entendemos por género. Según el Diccionario de la Real Academia, el género es el " Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico".

Según la página andalucialgtb, existen dos tipos de identidades de género: por un lado las personas Cisgénero, que son aquellas personas cuya identidad de género corresponde al sexo asignado al nacer. Y, por otro lado, existen las personas Transgénero, que son aquellas personas cuya identidad de género no corresponde al sexo asignado al nacer.

Ahora bien, la psicóloga Liz Powell explica que "el término no binario engloba a cualquiera que no considere que su género encaje en las categorías de mujer u hombre". Además añade que no tiene nada que ver con el aspecto de la persona, sino que este término describe como se siente una persona tanto emocional, como mentalmente.

Una persona que se identifica con el género no binario puede reconocer aspectos tanto masculinos como femeninos, es decir, no necesariamente tiene porque catalogarse como hombres o mujeres.

Por esta razón, una persona que se identifica con el género no binario puede preferir que se dirijan a él o ella utilizando los pronombres neutros: "elle" o "elles", en lugar de "él" o "ella".

Dentro del paraguas que engloba la palabra "no binario" pueden describirse distintas identidades de género, algunas como pangénero, bigénero, género gluido, agénero, genderqueer, entre otras.

Por último, aclarar que muchas personas de género no binario se sienten un poco incomprendidas por la sociedad. Históricamente han existido dos géneros, por lo que a las personas les cuesta o no entienden que haya otras personas que no se identifiquen ni con hombre ni con mujer. Sin embargo, cada vez más y poco a poco se va viendo una mayor aceptación social.

Famosos que se identifican con el género no binario

Aunque parezca algo muy reciente, es bastante más común de lo normal toparte con una persona "no binaria", incluso muchos famosos han reconocido públicamente identificarse con este concepto.

Elliot Page: Mediante una publicación en su cuenta de Instagram en 2020, Page expresó identificarse como un hombre trans, no binario y queer.

Elliot Page muestra los resultados de su operación de cambio de género Elliot Page Elliot Page

Demi Lovato: Hace unos años, en su podcast 4D With Demi Lovato compartió ser una persona no binaria. Explicó que "Durante el último año y medio he estado sanando y reflexionando un poco y mediante este trabajo he tenido la revelación de que yo me identifico como no binario".

Demi Lovato se ‘divierte’ con Luke Rockhold larazon

Miley Cyrus: En el año 2015 la reconocida cantante desveló a la revista Paper que se identificaba como una persona de género fluido. "No me identifico con ser hombre o mujer" expresó al medio.

Miley Cyrus con su cerda "Paper"

Sam Smith: El reconocido cantante ha expresado en diferentes entrevistas sentirse tanto mujer como hombre.