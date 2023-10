¿Quieres trabajar en Disneyland Paris? Estas son las próximas fechas de sus audiciones en España

¿Alguna vez ha pasado por tu cabeza la idea de trabajar en alguno de los parques temáticos que tiene Disney? En cada parque de atracciones trabajan cientos de personas, por lo que todos los años contratan a gente nueva. A través de su página web Disney Careers publican todas las vacantes que tienen disponibles.

Como en cualquier página de búsqueda de trabajo, puedes postular a la oferta que más te interese. En la mayoría de las ofertas, Disney busca bailarines, acróbatas y personas que se parezcan físicamente a personajes de sus películas.

En todos los espectáculos y cabalgatas que hay en los diferentes parques temáticos de Disney, los personajes van acompañados de bailarines y acróbatas que amenizan la actuación La Razón

Las próximas audiciones para trabajar en Disneyland París serán en Madrid y Málaga

El parque temático más cercano a España de esta compañía se encuentra en París. No obstante, no buscan solo personas que residan en Francia. Pues hacen audiciones en distintos lugares con la premisa de que quien se presente, esté disponible para vivir en París. El parque ofrece alojamiento a los trabajadores que lo deseen, por lo que esto no es un inconveniente a la hora de dar el paso de trabajar en Disneyland París.

En España suelen hacer varias audiciones a lo largo del año y las próximas ya tienen fecha y lugar: serán este sábado 7 de octubre y el lunes 9 de octubre en Madrid y Málaga a las 9:00 horas. En estas audiciones, la compañía busca perfiles muy concretos.

Por un lado, bailarines y acróbatas que se encargarán de acompañar a los personajes en cada uno de los shows, cabalgatas y espectáculos del parque temático. A esta convocatoria que tendrá lugar el sábado en Madrid y el lunes en Málaga también se podrán presentar aquellas personas que tengan un físico parecido a alguno de los personajes de Disney que no conlleve disfraz completo. Como por ejemplo puede ser Peter Pan, Campanilla, alguna de las princesas Disney o Mary Poppins, entre otros muchos personajes.

Hay personajes como las princesas Disney que no tienen disfraz completo, por lo que la compañía busca a personas que se parezcan físicamente al personaje La Razón

Por otro lado, en esta ocasión, la compañía ha organizado una segunda audición que tendrá lugar el sábado 7 de octubre tanto en Madrid como en Málaga a las 9:00 horas para buscar a personas que se parezcan físicamente a Mirabel, la protagonista de la película 'Encanto'.

Ambos castings se realizarán en la academia de baile Dance esCool de Madrid y en Headway Dance Studio de Málaga.

Los que se presenten a la audición de bailarines, acróbatas y personas con parecido físico a personajes Disney tienen que medir entre 137 centímetros y 193. Además, los bailarines y acróbatas deberán tener formación en baile o, al menos, experiencia en diferentes estilos como jazz clásico o moderno. Así definen el perfil de la persona deseada en su portal web: debe ser "puntual, enérgico, creativo y con buena resistencia física".

En el caso del casting para Mirabel, todas las mujeres que se presenten deben ser "dinámicas, creativas y con resistencia física". Así mismo deben tener "buen nivel de danza" y si tienen experiencia previa en animación o comedia es "un plus" para la compañía.