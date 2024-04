Récord histórico de plazas MIR de medicina de familia sin adjudicar

La adjudicación ordinaria del MIR 2024 ha concluído hace un par de horas dejando 459 plazas vacias en medicina de familia, lo que representa el 18 % de las 2.492 plazas ofertadas. Se trata de un récord histórico de vacantes, ya que este es el tercer año consecutivo en el que esta especialidad básica no consigue cubrir su cupo, con el agravante de que, en cada convocatoria, la situación ha ido a peor. El número plazas desiertas de este año dobla al de 2023 (221) y triplica el de 2022.

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) explica que esta deblacle es consecuencia del sistema de elección telemática (que impide conocer en tiempo real las plazas libres) y de las precarias condiciones laborales en la Atención Primaria: exceso de la carga de trabajo, falta de reconocimiento de esta especialidad y la falta de incentivos por parte de los profesionales que salen de las universidades para hacer el MIR en un centro de salud.

"Los centros de salud están saturados, faltan profesionales en todas las categorías y el 72% de los pacientes que piden cita tienen que esperar casi 10 días para ser atendidos. La carga de trabajo es tal que un médico puede llegar a ver hasta 40 pacientes en su turno", explican en un comunicado.

Ante esta situación, CSIF reclama la convocatoria urgente de la Mesa del Ámbito para analizar de manera monográfica la formación sanitaria especializada (FSE). A su jucio, es recesario que se implemente las siguientes mejoras: la elección de plazas en tiempo real e la puesta en marcha de incentivos económicos por ocupar plazas de difícil cobertura, por carga asistencial y burocrática excesiva, por la lejanía de centros hospitalarios y por exceso guardias.

Antes de que concluyera la jornada de adjudicación de hoy (la última) la ministra de Sanidad, Mónica García, por su parte, confirmó que habría una convocatoria extraordinaria de plazas si quedaban vacantes. "Todavía no podemos decir que pueda haber un problema", respondió ante la pregunta de los medios hace unas horas en Valencia. Lo cierto es que todo indicaba que los iba a haber, y gordos. Los resultados de estos últimos días y la tendencia de los últimos años no presagiaban sorpresas positivas. Con todo, recordó que "aquí existen algunos problemas que son estructurales y que no son solamente de la adjudicación de plazas".

Los 459 huecos que han quedado para la convocatoria extraordinadia de medicina de familia y comunitaria se reparten de este modo en 14 comunidades autónomas: 98 en Cataluña, 81 en Castilla y León, 64 en Andalucía, 63 en Galicia, 61 en Extremadura, 22 en Aragón, 17 en La Rioja, 19 en Baleares, 10 en Castilla-La Mancha, 8 en Asturias, 8 en Navarra, 6 en País Vasco, uno en Ceuta y uno en Murcia. La Comunidad de Madrid, Cantabria, Comunidad Valenciana, Canarias y Melilla han cubierto todas sus plazas.