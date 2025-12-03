Sanidad y las autonomías aprueban el plan común antigripe con las aportaciones de Madrid

La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns), integrada por los técnicos del ramo de las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad, ha acordado hoy un plan de medidas coordinadas frente a los virus respiratorios en todo en territorio nacional. El texto, denominado "Documento Marco de Recomendaciones para el control de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs)", incluye las principales aportaciones hechas por la Dirección de Salud Pública de la Comunidad de Madrid que, entre otros aspectos técnicos, pedía que se especificara que el ámbito de aplicación de las medidas sería el definido por cada autonomía, así como que los escenarios de riesgo se estimaran en función de la situación epidemiológica de cada territorio.

Tal y como ha podido saber este periódico, el documento incorpora la propuesta de Recomendaciones de Actuaciones íntegra presentada en la Comisión por la Comunidad de Madrid. Sanidad ha acordado que enviará a las autonomías un nuevo texto en base a este acuerdo.

La directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, señaló ayer por la tarde que la región no aprobaría el protocolo tal y como lo había planteado el departamento de Mónica García porque "presenta deficiencias técnicas que, como tales no pueden ser aceptadas por la Comunidad de Madrid".

"Se valora que se hayan incluido propuestas aportadas por los directores generales de Salud Pública de las autonomías en la reunión del pasado 13 de noviembre. No obstante, desde la Comunidad de Madrid se considera un documento mejorable técnicamente y, dado que Sanidad lo plantea como un plan 'flexible' en el que cada una de las autonomías propone sus escenarios y sus recomendaciones, desde la DG de Salud Pública de la Comunidad se ha redactado un nuevo texto con las medidas de recomendación que son escalables a cada región en función de su situación de riesgo. Medidas que, por otra parte, están siendo aplicadas ya en la mayor parte de las comunidades autónomas", indicó Andradas.

Mascarillas, solo recomendadas

El texto inicial presentado hoy por Sanidad ya había suavizado el tono y el ámbito de las medidas para evitar la lluvia de críticas que tuvo su propuesta el año pasado.La nueva versión recogía las propuestas de las autonomías del PP: las mascarillas, solo recomendadas, y que sean los ejecutivos regionales los que fijen sus propios umbrales, siempre usando "la metodología específica y los umbrales establecidos a nivel estatal al inicio de cada temporada respiratoria y que se publican en la página web de gripe, covid y otros virus respiratorios del Centro Nacional de Epidemiología del Isciii".

Respecto al uso de mascarillas, el documento de Sanidad alude en todo momento a la recomendación, y solo menciona la posibilidad de obligatoriedad en determinados escenarios y situaciones, como en los centros sociosanitarios, para trabajadores con síntomas respiratorios, según evaluación de riesgo por la dirección del centro; en los hospitales y centros asistenciales, dentro de lugares comunes como salas de espera y urgencias, dependiendo de la situación epidemiológica y la vulnerabilidad del centro y en centros residenciales de personas vulnerables, en situaciones de brotes epidémicos o alta vulnerabilidad.