Sanidad reconoce que hubo 2 millones de contagios más entre vacunados de covid que entre no vacunados

La Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, dependiente del Ministerio de Sanidad, reconoce que, desde el inicio de la pandemia, la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica registró 7.5 millones de casos de covid entre la población vacunada en comparación con los 5.5 millones de contagios de no vacunados, a 30 de junio de 2023. Además, de los 7,5 millones de personas que enfermaron pese a haber sido inmunizadas, 35.286 fallecieron por la infección.

Estos son los datos que se desprenden de la respuesta de Sanidad a la asociación ciudadana Liberum, que lleva denunciando desde 2021 "en todos los tribunales en los que ha actuado el engaño de la imposición del certificado digital COVID-19 por parte de numerosas CC AA, y de los propios Estados dentro de la UE porque, desde el principio, la evidencia científica había demostrado que las vacunas no frenaban los contagios porque los vacunados se infectaban y eran fuente de contagios con cargas virales semejantes a la población no vacunada", detalla Liberum en un comunicado.

"Los datos que ahora el Ministerio de Sanidad hace públicos corroboran que Liberum dijo la verdad y que las autoridades engañaron a la población" porque "evitar el contagio era uno de los principales argumentos de imposición de las vacunas y como ataque a quienes no se vacunaban», añaden.

En la respuesta, Sanidad explica estos datos de contagios entre la población vacunada argumentando que desde mayo de 2022 "el 85% de la población diana estaba vacunada", y que esta es la causa por la que "los nuevos casos diagnosticados fueran vacunados, en vez de no vacunados". "Vamos, que el Ministerio de Sanidad dice que a partir de mayo de 2022 había más infectados de COVID-19 por la sencilla razón de que había mucha población vacunada, argumento que rechazamos, porque, por esa misma razón en los años 2020 y 2021 había más contagios entre los no vacunados porque eran más que los vacunados, lo que resulta absurdo. Y, en segundo lugar, 'porque lo que vendieron' las autoridades sanitarias, y los medios de comunicación era justamente lo contrario, es decir, que la vacunación frenaría los contagios, y esto no era verdad, y lo sabían", señala la asociación Liberum.

Liberum se define como una asociación "a nivel nacional, democrática, plural, sin ánimo de lucro, apartidista" y cuenta con más de 7.000 socios. En su web aseguran que su propósito fundamental es "restaurar los derechos y libertades que considera usurpados durante la pandemia".

Los datos compartidos han generado polémica en la red social X. El catedrático de Inmunoparasitología de la Universidad de Valencia, Rafa Toledo, publica un hilo en el que da un contexto más amplio a los datos atendiendo al hecho de que, en España, hay que comparar la proporción de vacunados (90% de la población) frente al de no vacunados (10%). Partiendo de ahí señala que "si la vacuna hubiera sido inefectiva para proteger de los contagios, las infecciones graves y la muerte, la proporcion de no vacunados de los 13 millones de infectados por covid (7,5 millones de vacunados + 5,5 millones de no vacunados) sería de 12,7 frente a 1,3 millones. Ergo la vacuna ha reducido de los 12,7 a los 7, 5 millones de contagios.

Para que se entienda mejor, establece un paralelismo. "Lógicamente en España mueren mas españoles que etíopes, pero no porque ser español favorezca el fallecimiento en España, simplemente porque hay muchos españoles que etíopes en España. Es lo que tiene comparar 2 poblaciones de distinto tamaño".

Cabe señalar también que uno de los estudios más grandes realizados hasta la fecha, con datos procedentes de 185 países y territorios recogidos desde el 8 de diciembre de 2020 al 8 de diciembre de 2021, evidencia que las vacunas evitaron 20 millones de muertes en el mundo de un total de 31 millones que se hubieran registrado de no disponer de ellas, lo que supone una reducción del 63%.