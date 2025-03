La señal de tráfico que casi todos fallan en el examen de conducir: ¿la reconocerías?

En cuestiones de tráfico, la DGT no escatima en tiempo y renueva constantemente el catálogo de señales de tráfico, tanto para vías urbanas como interurbanas. Algunas de ellas nada tienen que ver con el cambio de velocidad o la prohibición del paso, sino que señalan nuevas normas establecidas por el Ministerio del Interior.

Desde 2023, España puso en marcha las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) por la cuestión europea de reducir la contaminación atmosférica, lo que trajo consigo un cambio en la circulación de las grandes ciudades con nuevas señalizaciones que pasan desapercibidas para los más veteranos. Sin embargo, un experto en seguridad vial ha asegurado que "esta es la pregunta que más falla la gente y que más hace suspender en los exámenes teóricos, y tampoco es tan difícil".

Señal R-120: acceso de vehículos según su etiqueta ambiental

La Dirección General de Tráfico (DGT) incluyó en su catálogo de 2023 la indicación que prohíbe el acceso de los vehículos a las zonas de bajas emisiones, según su etiqueta medioambiental. Conocida como R-120, es una señal redonda con fondo blanco, borde rojo y el dibujo de un coche con humo, representado con doce puntos negros. Su apariencia similar a otras señales verticales del catálogo del Ministerio del Interior, ha llevado a la confusión de muchos conductores, reflejado en los comentarios del vídeo de @victor.vial en TikTok.

El experto en seguridad vial ha planteado la pregunta con tres posibles respuestas: prohibido automóviles, prohibido vehículos a motor o zona de bajas emisiones. Sin embargo, los usuarios han planteado varias dudas como "no tiene sentido que sea una señal circular", "no la confundáis con proyección de gravilla" o en algunos casos han tirado de imaginación y tienen claro que suspenderían el examen teórico: "Si hiciese el examen ahora, yo hubiese puesto, no tirar pipas por la ventanilla".

Como la ley deja a los Ayuntamientos regular la ZBE dentro de su territorio, ellos deciden que etiquetas medioambientales pueden entrar o no a estas zonas especiales. Por tanto, esta nueva señal suele ir acompañada por un panel complementario S-860 o un cartel donde incluyen las excepciones a la prohibición. Por lo general, suelen ser los vehículos con distintivo CERO, ECO o C, aunque en algunas ciudades incluyen la etiqueta B.

Entrar en una ZBE sin permiso: posibles multas

No hace tanto tiempo que está vigente esta señal y en algunas localidades no disponen de ella, ya que según la ley solo están obligados a establecer una Zona de Bajas Emisiones aquellos municipios con más de 50.000 habitantes. Sin embargo, es muy importante reconocerla y saber su significado ya que infringir su mandato, puede acarrear una infracción grave.

El Ayuntamiento comenzará a multar desde este lunes en la ZBE al entrar en vigor la ordenanza Europa Press

En España, ya hay más de 130 municipios obligado por la Ley de Movilidad Sostenible a crear su ZBE, por lo que encontrarás estas señales en algunos puntos de ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Si tu coche no dispone de la autorización necesaria e infringes la señal, este acto conlleva una multa de hasta 200 euros, según el Reglamento General de Circulación.

Qué etiqueta debe llevar mi vehículo

La normativa que ya afecta a más de la mitad de la población española, estará implantada en todo el país a partir de 2025. Por eso, es muy importante conocer que distintivo ambiental debe llevar tu vehículo y así evitar cualquier infracción. Estas etiquetas distribuidas por la DGT, dividen a los vehículos en cinco categorías:

Etiqueta Cero (azul) . Vehículos eléctricos o de hidrógeno

. Vehículos eléctricos o de hidrógeno Etiqueta ECO (azul y verde) . Vehículos híbridos o que combinan combustibles

. Vehículos híbridos o que combinan combustibles Etiqueta C (verde) . Vehículos gasolina matriculados a partir de 2006 y diésel desde 2014

. Vehículos gasolina matriculados a partir de 2006 y diésel desde 2014 Etiqueta B (amarilla) . Vehículo gasolina matriculados a partir de 2000 y diésel desde 2006 hasta 2013

. Vehículo gasolina matriculados a partir de 2000 y diésel desde 2006 hasta 2013 Etiqueta A (sin etiqueta). Vehículos más antiguos, generalmente gasolina, matriculados antes del año 2000 o diésel anteriores a 2006

Para adquirir la etiqueta ambiental se puede pedir en oficinas de correos, talleres autorizados o en la página web de la DGT. Su precio es de cinco euros y debe situarse por dentro del vehículo, en la parte inferior derecha de la luna frontal.