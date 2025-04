Las señales de alarma que indican que no deberías cortarte el pelo en esa peluquería según una peluquera: "No tiene ningún sentido"

El cabello no es solo cabello para muchos, sino una expresión de personalidad e individualidad. Por eso, puede ser decisivo encontrar la peluquería adecuada. Al fin y al cabo, no cualquier estilista logra aclarar un cabello castaño oscuro a rubio platino, hacer que una permanente luzca moderna o colocar extensiones de forma discreta. Lamentablemente, muchos clientes se dan cuenta de que eligieron mal la peluquería solo después de un corte de cabello desastroso.

El medio BuzzFeed News Alemania de IPPEN.MEDIA habló con la peluquera Giulia Hiller, quien dirige el salón "SeaCut By Giulia" en Ulm, y revela a qué señales de advertencia deben prestar atención los clientes.

1. No se trabaja con citas

"La primera red flag, en mi opinión, es cuando no se trabaja con citas, sino solo con clientes que llegan sin aviso", dice la peluquera Giulia Hiller. El día de trabajo se vuelve difícil de planificar. "Cuando hay poca gente, tienes mucho tiempo para cada cliente, pero si hay muchos, no tienes casi tiempo y es como trabajar en una línea de montaje". Eso no es útil ni para el cliente ni para el peluquero.

2. Precios demasiado bajos

Para muchos clientes, el precio juega un papel importante, pero deberían tener cuidado con las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. "Precios bajos suelen ser una señal de que no se trabaja con productos de calidad y que se dedica poco tiempo a los clientes y a sus deseos", dice Hiller a BuzzFeed News Alemania. A menudo, los empleados de estos salones reciben un mal salario. "Con precios bajos, los peluqueros tienen que trabajar mucho más para lograr una buena facturación", advierte la experta. Los peluqueros que tienen precios más altos y calculan de forma justa, suelen tener que justificarse constantemente.

3. Asesoramiento con carta de colores

En principio, está bien que los peluqueros asesoren a sus clientes con cartas de colores para mostrarles los tonos posibles. "Pero si el cliente mira la carta por su cuenta y elige un color cualquiera, es problemático. Porque en la mayoría de los casos, el color no resulta igual que en la carta", dice Hiller. Hay que comunicar abiertamente al cliente qué tonos son realizables y cuáles no. "De lo contrario, el cliente siempre tendrá en mente el color que eligió de la carta, pero obtendrá un resultado completamente diferente".

4. No hay tiempo para asesoramiento

Si el peluquero no se toma el tiempo para asesorar, no es una buena señal. ''En la consulta deberían aclararse todas las preguntas del cliente", dice Hiller. El peluquero debe observar bien la estructura del cabello, discutir el objetivo y comunicar con honestidad lo que es posible y lo que no. "No todo es posible con cualquier tipo de cabello. Lamentablemente, no todos los peluqueros explican esto a sus clientes", critica la experta.

5. Comentarios sobre el cabello durante la visita

También en Reddit, la gente comenta qué comportamientos consideran señales de alerta en los peluqueros. La usuaria la-noche-viene critica los comentarios groseros y no solicitados sobre el cabello del cliente: "Comentarios como '¿Sabías que tienes tanto cabello?' o '¿Has pensado en donar tu cabello alguna vez?' pueden ser señales de que el peluquero no sabe manejar tu largo de cabello".

6. El corte de cabello tarda demasiado

Si el corte de cabello tarda más de lo habitual, los clientes podrían desconfiar. La usuaria de Reddit la-noche-viene cuenta una experiencia en la que la peluquera tardó sospechosamente mucho tiempo y el resultado fue insatisfactorio: "Intenté levantarme, pero la peluquera me volvió a sentar y siguió cortando. Lo permití porque pensé que era una experta". Al final, recibió un corte en capas que no había pedido.

7. Falta de fiabilidad del peluquero

La peluquera Holly Fairley ofrece pistas en un video de TikTok sobre cómo reconocer salones poco fiables: Si el peluquero cancela citas constantemente, es una clara señal de alerta. Ella también tiene que reorganizar citas de vez en cuando, "pero lo hago para poder atender a la mayor cantidad de clientes posible. Nunca cancelaría una cita, a menos que fuera una emergencia real. Por ejemplo, si mi hijo se rompe una pierna, reprogramaría. Pero no si solo quiero ir de compras un rato".

8. Siempre llega tarde

Si el peluquero llega constantemente tarde, también es una señal de alerta. "Me refiero a peluqueros que siempre llegan media hora o más tarde", explica. Es comprensible si en algunos casos se retrasa un poco, por ejemplo si el primer cliente llega tarde. Pero si los clientes tienen que esperar más de media hora, eso interfiere con su día, advierte la experta.

9. ''¿Lo de siempre?'': una pregunta problemática

El peluquero debe tomarse el tiempo necesario para discutir distintas posibilidades. A veces, los clientes no saben que desean un cambio hasta que se les presentan las opciones. La pregunta "¿Lo de siempre?" es una red flag. A menudo, el cliente no quiere lo mismo de siempre, pero al escuchar la pregunta simplemente asiente. "Los clientes quieren un cambio, y el peluquero no los ayuda con eso", explica la estilista. Una mejor pregunta sería: "¿Cómo te fue con tu corte la última vez?" Eso hace que el cliente hable y comparta por sí mismo si quiere repetir o probar algo nuevo.