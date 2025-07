El "shock" de una influencer española en un supermercado americano: "Esto en España no cuesta ni la mitad"

La influencer española Paula Laguno ha causado sensación en redes sociales con un vídeo donde muestra su asombro ante los precios de Whole Foods, una cadena de supermercados premium en Los Ángeles. El clip, que superó los 50.000 "me gusta", documenta su reacción al descubrir que productos básicos como un queso (9$), un pan (5,37$) o un salmón congelado (18$) cuestan el doble o triple que en España.

Una experiencia que resuena con todos los expatriados

Lo que comenzó como un simple recorrido por los pasillos de Whole Foods se convirtió en una revelación sobre las diferencias entre el consumo estadounidense y español. Paula no solo destacó los precios, sino también detalles como la información nutricional exhaustiva en los envases o la costumbre local de no incluir los impuestos en el precio mostrado. "Es todo un aprendizaje", comentó la influencer mientras mostraba productos como aguacates a 5 dólares la unidad.

La sección de comentarios se llenó de consejos de otros expatriados, que le recomendaron alternativas más económicas como Kroger, y de anécdotas sobre malentendidos culturales. La autenticidad de Paula y su capacidad para encontrar el humor en estas diferencias resonaron especialmente entre seguidores que han vivido experiencias similares.

Más allá de los precios, el vídeo de Paula Laguno se ha convertido en un testimonio sobre la adaptación a vivir en el extranjero, donde hasta la compra semanal puede deparar sorpresas.