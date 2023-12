La sincera y divertida carta de un niño a Papá Noel: "Yo no miento, soy muy sincero. Tú ya te has dado cuenta. Eres listo, bro"

A medida que se acerca la Navidad, los niños aprovechan los últimos días para escribir suscartas a Papá Noel, expresando sus deseos y, en algunos casos, siendo completamente sinceros sobre su comportamiento durante el año. Un niño de nueve años, Miguel, hijo de Helena (mami.de_tres en TikTok), ha protagonizado una carta hilarante y honesta que su madre describe como "terrorífica". En el vídeo compartido por Helena, el pequeño, llamando a Papá Noel "bro", confiesa que se ha portado "medio-medio", pero asegura que fue un accidente.

En la carta, Miguel presenta una lista de deseos, incluyendo dos videojuegos, pero no puede dejar de destacar su sinceridad: "Yo no miento, soy muy sincero, para bien y para mal. Algunos no son tan sinceros, pero tú ya te has dado cuenta. Eres listo, bro". Helena se divierte con el modo informal en que su hijo se dirige a Papá Noel y comenta: "Será que tienen confianza porque ya son nueve años de relación".

El toque humorístico llega cuando Miguel aborda el tema de la televisión rota: "Bro, bro, ha habido un problemilla con la tele. Sin querer la rompí. Fue un accidente y no va a volver a pasar, te lo prometo. Me sabe mal. A mí no me importa verla así, se ve perfectamente, solo está un poco rota, pero mi madre está a full, por eso quiero una nueva". Miguel concluye la carta expresando su agradecimiento y reiterando su honestidad: "Te lo agradezco, eres un jefe. PD: yo he sido sincero, no te miento, Santa".

Esta carta, llena de humor y sinceridad, refleja la inocencia de un niño que, a pesar de haberse portado "medio-medio", confía en que Papá Noel comprenderá y cumplirá sus deseos. Una muestra divertida de la magia de la Navidad a través de los ojos y las palabras de los más pequeños.